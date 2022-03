SAN BENEDETTO DEL TRONTO – Emanuela Del Zompo candidata al Premio Leone d’oro di San Marco.

Di seguito, un comunicato giunto in Redazione, firmato da Danilo Sanfi (Segretario Generale e amministrazione del premio per Iasu Campus Lid), e diretto all’autrice di origini sambenedettesi Emanuela Del Zompo.

Siamo lieti di comunicarle che la nostra organizzazione coadiuvata dall’Istituto Accademico di studi di livello universitario e dal Comitato Internazionale Cooperazione Sviluppo, congiuntamente, hanno formulato ufficiale proposta di candidatura della S.V. per il conferimento del “Premio Leone Alato di San Marco -Venezia – edizione 2022” – Sezione: Cinema.

Questo in considerazione dei meriti acquisiti, in quanto il premio è dedicato esclusivamente alla forza della parola e della giustizia nel riconoscere le vere eccellenze della società e per i quali lei si distingue sia in Italia che all’estero nel campo del cinema.

Ci farà cosa gradita nell’accettare il conferimento e la sua partecipazione alla cerimonia di assegnazione del Premio Leone Alato di San Marco – Venezia, che si terrà eccezionalmente al Roma presso la Sala dei Cavalieri – presso Hotel Relais Castrum Boccea – via SS. Mario e Marta, 27 – 00166 Roma, durante il pranzo/spettacolo di gala il giorno 26 marzo 2022 alle ore 13:00, e che vedrà la partecipazione di illustri personalità.

La invitiamo a voler cortesemente formulare la Sua accettazione della presente “nomination”, al fine di poter predisporre quanto necessario per la Cerimonia del Conferimento Ufficiale.