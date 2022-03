SAN BENEDETTO DEL TRONTO – “Una città in scatola” è il titolo del prossimo evento dedicato alle famiglie proposto dal Museo del Mare di San Benedetto del Tronto. La conoscenza del territorio e la valorizzazione del paesaggio sambenedettese sono infatti tra i primari obiettivi educativi del polo museale cittadino e la Giornata Nazionale del Paesaggio è un’occasione ideale per ricordare come i cittadini stessi siano chiamati ad avere cura dell’ambiente che li circonda.

L’appuntamento è per domenica 13 marzo ore 16.30, dove, dopo una passeggiata alla scoperta del porto, le famiglie si cimenteranno in un divertente laboratorio didattico.

Per partecipare è necessario versare una quota di 15 euro a nucleo familiare, info e prenotazione obbligatoria al numero 353 4109069.