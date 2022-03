GROTTAMMARE – È cosa nota che la riviera picena abbia la grande carenza di un evento importante che la caratterizzi in Italia e nel mondo. Non c’è riuscito (ancora) Cabaret Amore Mio forse perché la costa, e il Piceno tutto, l’ha ritenuta una manifestazione grottammarese e non dell’intero territorio. Un grave errore.

Nella speranza che prima o poi si ponga rimedio ad un campanilismo che più nocivo non c’è, sta nascendo (anzi è nato nel 2019 ma poi interrotto per la pandemia) un evento che potrebbe dare finalmente alla nostra zona quel richiamo che purtroppo manca dalle semifinali di Miss Italia che non rappresentavano il massimo ma… il nome girava.

Un evento, quello che si terrà la prossima estate, che chiunque lo abbia visto nel 2019 lo definisce straordinario. Lo spettacolo è ideato e prodotto da Filippo Olivieri, patron oltre che regista e protagonista: “Vi annuncio il ritorno del Musical equestre “L’OPERA SURREAL” che si svolgerà nei giorni 8-9-10 Agosto 2022“, le sue prime parole. Poi: “Rappresenta un evento unico, suggestivo, interpretato da artisti di fama nazionale e nel quale verrà dato rilievo soprattutto agli artisti locali, che hanno già avuto modo di esibirsi nello spettacolo svoltosi nel 2019”.

L’evento di fama nazionale è in prevendita su CiaoTickets e si distingue per la sua particolarità nell’unire varie forme artistiche, ballo, musiche e canto, tutto dal vivo, oltre all’elegante esibizione del nobile animale che è il cavallo e lo spettacolo rappresenterà una delle iniziative di maggior richiamo dell’estate grottammarese.

Lo spettacolo quest’anno vedrà la partecipazione del noto attore Lorenzo Flaherty, che si esibirà in qualità di artista.

La conferenza si è tenuta in presenza dell’Assessore Regionale Guido Castelli, del Sindaco di Grottammare Enrico Piergallini. Presente anche l’attore Lorenzo Flaherty, oltre agli artisti della compagnia e del presentatore Luca Sestili.

Abbiamo assistito alla presentazione e crediamo vi faccia piacere riviverla tramite la nostra Web Tv. Grazie.