FERMO – Di seguito una nota stampa, giunta in redazione il 9 marzo, dal Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Fermo.

La Guardia di Finanza di Fermo continua con costante impegno ad operare sul territorio della provincia per

prevenire e reprimere gli sprechi di denaro pubblico e la corruzione, per accertare le responsabilità

amministrativa per danni erariali da parte di amministratori locali ed impedire la commissione di reati contro la

Pubblica Amministrazione, a tutela di un utilizzo trasparente ed efficiente dei finanziamenti nazionali e

comunitari, tanto più importante in un contesto emergenziale come quello attuale.

Su delega della locale Procura della Repubblica, le Fiamme Gialle fermane hanno eseguito accertamenti ed

indagini su episodi di indebita percezione del contributo di autonoma sistemazione (C.A.S.) erogato da uno dei

comuni del cratere. Il contributo è una misura destinata ai cittadini la cui abitazione è stata distrutta, in tutto o in

parte, oppure è stata sgomberata, in seguito ai terremoti che hanno colpito l’Italia centrale nel 2016.

Nel corso delle indagini sono state acquisite ed esaminate le istanze presentate dai cittadini residenti nel comune

dell’entroterra fermano per l’ottenimento del beneficio, oltre a testimonianze dirette ed alla documentazione

attestante i consumi idrici ed elettrici dei percettori del contributo. Gli accertamenti hanno fatto emergere

importanti anomalie e sono terminati con la denuncia all’Autorità Giudiziaria di 5 responsabili per il reato di

truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche (articolo 640 bis del codice penale, che prevede la

reclusione da due a sette anni), poiché hanno sottoscritto e presentato autocertificazioni in cui hanno attestato

fraudolentemente che la propria abitazione, principale, abituale e continuativa è stata distrutta o sgomberata a

causa del terremoto. Tale dichiarazione ha tratto in inganno il comune di residenza, il quale ha erogato, nel

tempo, un importo complessivo di 122.642 euro.

Un ulteriore responsabile, nella sua qualità di funzionario pubblico, è stato denunciato per abuso d’ufficio

(articolo 323 del codice penale), per aver omesso di effettuare i necessari controlli sulla veridicità delle

autocertificazioni rese dai beneficiari del contributo, consentendo così ai cinque dichiaranti di godere di un

ingiusto vantaggio patrimoniale e di sottrarre risorse alle casse pubbliche a danno di altri utenti realmente

bisognosi.

Le condotte illecite sono attualmente al vaglio dell’Autorità Giudiziaria e, sulla base del principio di presunzione

di innocenza, l’eventuale colpevolezza delle persone sottoposte ad indagine sarà definitivamente accertata solo

ove intervenisse sentenza irrevocabile di condanna, a cui seguirebbe la confisca del profitto del reato.

In questo ultimo periodo, caratterizzato da una diffusa richiesta di sovvenzioni pubbliche per sopperire alle

situazioni di disagio derivate dagli eventi sismici che hanno colpito il centro Italia e dall’emergenza epidemiologica, l’attività nel settore delle pubbliche provvidenze continua ad essere oggetto di continuo

monitoraggio da parte delle Fiamme Gialle fermane, per verificare che le stesse siano erogate a persone

realmente ricadenti in condizioni di sofferenza e che i finanziamenti non vadano “dispersi” a beneficio di chi

simula artificiosamente situazioni di difficoltà sociale o economica.