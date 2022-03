FERMO – Controlli delle Forze dell’Ordine in strada negli ultimi giorni.

I carabinieri del Comando Provinciale di Fermo hanno denunciato un 23enne nel Fermano per non essersi fermato a prestare soccorso dopo aver urtato con l’auto un anziano, ferito ad un braccio.

I militari, dopo gli accertamenti, hanno rintracciato il giovane che ha affermato di non essersi accorto del fatto. Questo, però, non è servito per evitare la denuncia e la procedura per la sospensione della patente di guida girata alla Prefettura.

Operazione resa nota tramite nota stampa, giunta in redazione il 9 marzo, dall’Arma fermana.