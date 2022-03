SAN BENEDETTO DEL TRONTO – Il Comune di San Benedetto del Tronto ha dato il via libera per il posizionamento di una statua raffigurante Santa Madre Teresa di Calcutta nell’area verde di viale dello Sport, in prossimità dell’incrocio con via Togliatti.

L’atto di indirizzo approvato dalla Giunta comunale nella seduta dell’8 marzo accoglie la richiesta dell’associazione “Albanesi di San Benedetto del Tronto” di poter installare un monumento commemorativo dedicato alla Santa, com’è noto di origini albanesi.

L’Associazione si è impegnata a farsi carico dei lavori e della manutenzione ordinaria e straordinaria del manufatto, senza oneri per il Comune.

Il progetto presentato prevede la creazione di uno spazio votivo coperto destinato a ospitare la statua, dotato di illuminazione integrata e accessibile dal marciapiede adiacente all’area verde grazie a specifici percorsi pedonali.