SAN BENEDETTO DEL TRONTO – Riportiamo e pubblichiamo un comunicato stampa, giunto in redazione il 9 marzo, dal Comune di San Benedetto.

Enel ha comunicato che, per effettuare lavori di manutenzione, nella giornata di martedì 15 marzo sarà interrotta la fornitura di energia elettrica in alcune vie cittadine. Poiché tra queste vie c’è via Monte Ascensione dov’è ubicata la scuola primaria di Ragnola, il sindaco Antonio Spazzafumo ha firmato un’ordinanza che dispone la chiusura di questa scuola per il 15 marzo.