SAN BENEDETTO DEL TRONTO – La World Sporting Academy fa sapere che salterà la seconda prova del Campionato di Serie A1 di ginnastica artistica femminile, che si terrà sabato 12 marzo a Torino.

Le parole della tecnica Elena Konyukhova: “Valgono due prove su tre, quindi abbiamo deciso di non partecipare e di andare direttamente alla terza tappa, che sarà il 23 aprile al PalaVesuvio di Napoli. Alexia Baldassari è infortunata, Laura Addazii non si è ripresa del tutto dopo il Covid; la squadra non è al massimo delle sue possibilità, quindi aspettiamo di recuperare e puntiamo a fare bene nella terza prova. Quest’anno la situazione non è semplice; il team c’è, le ragazze si allenano, ma per diverse problematiche non dipendenti da noi non riusciamo a presentarci in gara con la formazione al completo”.

La Konyukhova, affiancata nel ruolo di tecnico da Jean-Carlo Mattoni, ci aveva presentato la squadra alla vigilia della prima tappa di Serie A1: Sofia Giovagnoli, classe 2009, Alexia Baldassari, classe 2008, le più esperte Rebecca Morè e Laura Addazii, poi Elisa Bianchetti da Recanati e infine, in prestito, la veterana Sophia Campana dalla società “Alfonso Casati” di Arcore.