SAN BENEDETTO DEL TRONTO – La sala riunioni del Circolo Nautico Sambenedettese ha ospitato il primo incontro della rassegna di didattica della pesca sportiva organizzata dall’associazione rivierasca nella persona del vice presidente Giacomo Forti con la collaborazione di Piergiorgio Crincoli.

La serata inaugurale, preceduta da una gustosa cena nel ristorante del Circolo, ha avuto come relatore l’ingegnere bolognese Claudio Camera Roda, socio del Cns e più volte nazionale azzurro di Big Game Fishing. Sotto questo nome sono racchiuse un po’ tutte le tecniche che prevedono principalmente la cattura di pesci predatori, sia pelagici che stanziali e proprio sui segreti di questa affascinante disciplina sportiva si è accentrata la lezione di Camera Roda, che ha mostrato anche alcuni particolari tipi di lenze.

Nel corso dell’appassionante discussione, si è parlato di ami, di comportamento nella pesca in stand-up, (nella quale la canna poggia sulle cosce e il mulinello si trova all’altezza dell’inguine, collegato ai ganci del renale o del giubbotto), di lenze, di pesi, di tattica e di tecnica. Argomenti che hanno coinvolto notevolmente la trentina di soci che hanno seguito la lezione. I prossimi incontri tratteranno di pesca al tonno e al marlin e di traina d’altura, ma le lezioni si svilupperanno nell’intero arco di quest’anno.

Intanto, nel prossimo futuro le imbarcazioni del Circolo Nautico Sambenedettese parteciperanno alle gare selettive di traina costiera per qualificarsi ai campionati italiani che si svolgeranno a Porto Torres (in Sardegna) dal 21 al 23 aprile e alla gara di drifting, valevole per la qualificazione ai campionati italiani per società, che si disputerà a Pesaro il prossimo 18 maggio.