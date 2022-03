GROTTAMMARE – L’Artistic Picenum si prepara alla stagione primaverile con un calendario ricco di appuntamenti interessanti.

Sono tre le direttrici principali su cui l’ente del terzo settore pone la sua offerta per il territorio: cinema, teatro comico e musica premium.

Si parte dal comune di Pedaso con tre appuntamenti presso il CineTeatro Valdaso:

9 aprile con lo show Gatta Morta dell’attrice Francesca Reggiani

23 aprile con l’esibizione del cantante Riccardo Fogli

7 maggio con lo spettacolo Strapazzami di Coccole del celebre duo di Zelig Marta& Gianluca

Per la giornata del 21 maggio, invece, si va a Grottammare presso il Teatro delle energie, per il concerto della cantautrice Mariella Nava. L’esibizione vedrà il patrocinio dell’amministrazione comunale di Grottammare.

È palpabile l’entusiasmo dello staff associativo, che dichiara: “Abbiamo scelto la qualità, grazie a personaggi dello star system italiano in esclusiva per la prima volta nella nostra regione. Ringraziamo le amministrazioni comunali per la fiducia, ed il mondo della cultura italiana per la vicinanza e professionalità che hanno concesso alla nostra giovane realtà“.

L’Artistic Picenum esprime soddisfazione anche per il corto “Anna”, film breve di successo, che è giunto al record di ben 16 nominations nel circuito del cortometraggio indipendente.