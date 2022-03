Rolling Pattinatori “D. Bosica”, doppio oro per Asja Varani agli Italiani indoor

L'atleta (categoria Senior) in forza all'associazione di Martinsicuro si è aggiudicata il giro crono e la 1000 metri. Un argento per Yuri Soriani (Senior) e un argento e un bronzo per Leonardo De Angelis (Junior). Terzo posto di società per la realtà presieduta da Elena Pompetti