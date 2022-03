SAN BENEDETTO DEL TRONTO – Per la nostra rubrica “L’angolo del Futsal”, abbiamo contattato e avuto modo di intervistare il presidente de L’Altro Sport, Fabrizio Luciani, che ci ha raccontato la nascita della sua associazione e delle sue caratteristiche principali.

Nella settimana passata avete vinto 2-6 contro Offida C5 e avete perso per 7-5 contro Sporting Grottammare, che partite sono state?

“Contro Offida, siamo stati molto concentrati, e sicuramente favoriti dal campo, che è molto grande e che conosciamo alla perfezione. Abbiamo disputato un’ottima partita, ed ottenuto una vittoria meritata. Con Sporting Grottammare, è successo il contrario, siamo stati deconcentrati e sfavoriti dal campo, non siamo andati al di là di una sconfitta meritata”.

Il Girone E vede molte squadre che combattono per la zona play-off, che idea si è fatto del torneo e delle altre squadre?

“All’inizio il campionato sembrava avesse diverse squadre cuscinetto e pochissime squadre al vertice. Ma ora diverse delle ultime stanno risalendo, il gap si sta riducendo e la lotta per i play off coinvolge sempre più squadre”.

Nella sessione invernale di mercato avete tesserato o ceduto dei giocatori? Quali sono gli obiettivi stagionali?

“Non ci sono state né cessioni né tesseramenti. Per quanto riguarda gli obiettivi, ad essere sinceri, in trenta anni di calcio a 5 non ne abbiamo avuti di particolari, se non quello di disputare ogni volta il miglior campionato possibile. È stato così anche all’inizio di questo campionato, ma ora vista la classifica che ci vede ai primissimi posti, è innegabile che faremo il possibile per ottenere la promozione”.

Vi state contendendo il titolo e la promozione in Serie C2 con Offida C5. Può darci un parere sulla diretta concorrente?

“Anche se contro di noi non ha particolarmente brillato, siamo fortemente convinti che si tratti di una squadra solida ed organizzata, che ha tutte le carte in regola per vincere il campionato”.

Può raccontarci come nasce L’Altro Sport e la sua storia dal punto di vista societario e dei campionati disputati?

“L’Altro Sport nasce come movimento sportivo, che all’inizio comprendeva calcio amatoriale, pallavolo maschile e femminile, ed è nato quarantatre anni fa. Dal 1992, l’attività è rivolta quasi esclusivamente al Calcio a 5 e per diversi anni soprattutto all’attività giovanile, che ha dato delle grosse soddisfazioni. Una delle nostre caratteristiche è il massimo rispetto degli avversari, delle regole e degli arbitri, il tutto testimoniato dalle innumerevoli coppe disciplina, che arricchiscono la nostra sede.

Inoltre non abbiamo sponsor, in quanto non riceviamo niente da alcuna ditta ma aiutiamo economicamente alcune meritevoli organizzazioni umanitarie, quali Medici Senza Frontiere, Emergency, Un ponte per…, Mondo solidale e Salaam ragazzi dell’olivo, i cui loghi appaiono sulle nostre maglie, tute, borse e gagliardetti. Ciò è possibile in quanto tutti i tesserati, compresi gli allenatori, partecipano e contribuiscono con una quota annuale alla vita economica della nostra associazione”.