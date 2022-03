Il centro commerciale Città delle Stelle con sede in Ascoli Piceno (superstrada Ascoli Mare – uscita Castel di Lama) di proprietà della società IGD (Il gruppo IGD è il primo gruppo italiano tra le società quotate nel settore immobiliare retail) è lieto di annunciare l’apertura di due nuovi grandi store al suo interno. Con una superficie di oltre duemila metri quadrati, Città delle Stelle accoglie, infatti, dal 10 marzo all’interno della galleria il negozio Happy Casa. La seconda media superficie in apertura sempre dal 10 marzo è l’insegna Pepco.

Happy casa è un’azienda che nasce nel 2008 a Martina Franca, in provincia di Taranto e si espande in tutta Italia con oltre centoventi punti vendita. I clienti potranno trovare una vasta gamma di prodotti “non food” tra cui piccoli elettrodomestici, arredi per la casa e il giardino, decorazioni di vario genere, idee regalo, articoli per la cucina e il bagno, ma anche per la scuola e l’ufficio, lo smart working, tantissimi giocattoli, accessori per le auto, piccoli attrezzi per la palestra e una vasta selezione di prodotti per la cura personale e la detergenza. Si va quindi dalle pentole agli asciugamani, dai phon alle lampade, fino ai tappetini per il workout casalingo e agli arredi per l’outdoor. Fiore all’occhiello di Happy Casa Store è sicuramente l’ampia varietà di decorazioni natalizie, che colorano i negozi nei

mesi invernali, trasformandoli in veri punti di riferimento per gli amanti delle festività.

Pepco è una catena internazionale di abbigliamento e casalinghi, con oltre 2200 punti vendita in Europa. Presente in oltre dieci Paesi europei sono diventati al contempo uno dei venditori più popolari di abbigliamento per bambini, uomo e donna e tanti accessori . E non solo all’interno potrete trovare calzature, giocattoli, articoli per la scuola e per gli animali tutto a prezzi davvero incredibili!

Per rimanere aggiornati su tutte le novità del centro commerciale è possibile consultare i canali social Facebook e Instagram del centro Città delle Stelle e visitare il portale www.centrocittadellestelle.it