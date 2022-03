SAN BENEDETTO DEL TRONTO – Si è laureata questa mattina la sambenedettese Noemi Collini per la seconda volta presso l’Alma Mater Studiorium di Bologna in biologia della salute in curriculum nutrizionale con 110 dieci e lode.

Immensa è stata la soddisfazione di tutta la famiglia Collini accorsa a Bologna per festeggiare questo grandissimo traguardo raggiunto. Non sono mancate qualche lacrima di emozione della madre Natalia e del padre Luigi orgogliosi dell’obiettivo raggiunto dalla propria figlia. Congratulazioni Noemi!