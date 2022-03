GROTTAMMARE – L’Amministrazione comunale invita la cittadinanza partecipare a “M’illumino di meno 2022”, l’iniziativa di sensibilizzazione ambientale promossa dalla trasmissione radiofonica Rai Radio Due “Caterpillar” e da Rai per il sociale che per questa edizione si avvale del contributo di due “mentori” speciali: l’ultraciclista Paola Gianotti, testimonial attiva della bici, e il neurobiologo vegetale Stefano Mancuso, promotore delle piante come i più efficaci “ripulitori di aria” a disposizione per compiere la transizione ecologica.

L’invito di M’illumino di meno 2022, infatti, è “Spegnere, pedalare, rinverdire e migliorare”.

L’assessorato alla Sostenibilità ambientale rende noti gli eventi in svolgimento venerdì 11 marzo, organizzati in collaborazione con le associazioni ciclistiche della città e del Laboratorio Civico Verde Grottammare di Legambiente Marche, Ri-Hub del progetto ECCO (Economie Circolari di comunità per la rigenerazione ambientale, sociale e culturale).

Il programma prevede:

-spegnimento delle luci di piazza Kursaal dalle ore 19 alle ore 20;

-passeggiata in bicicletta con partenza da piazza Carducci alle ore 19 e arrivo in piazza Kursaal, dove saranno disponibili le torce e le candele realizzate dal Civico Verde Grottammare con materiali di riuso;

-invito a rinverdire giardini e terrazzi, seminando nuove essenze.

L’iniziativa è estesa anche a tutte le scuole della città, invitate in mattinata a leggere il Decalogo del risparmio energetico di Caterpiller e discuterne in classe; spegnere le luci e tutti i dispositivi elettronici l’ultima ora di lezione; rinverdire e migliorare il proprio ambiente.

“Di questo evento vogliamo lasciare una traccia – annunciano il sindaco Enrico Piergallini e l’assessore Alessandra Biocca nell’invito -: per questo chiediamo agli alunni di scattare una foto con le proprie famiglie e le candele accese da inviare a ambiente@comune.grottammare.ap.it, indicando data, via, classe e plesso scolastico di appartenenza. Tutte le fotografie ricevute saranno inviate ai canali social di Caterpillar”.