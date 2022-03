MONTEPRANDONE – Dopo il successo contro Piani di Rose Femminile nella finale di Coppa Marche di Serie C disputata lo scorso 9 gennaio, il Futsal Prandone Femminile si è guadagnato il diritto di partecipare alle fasi nazionali della competizione. Il sorteggio metterà la formazione di fronte al Corticella S.S.D., squadra bolognese e attuali campionesse in carica della regione Emilia Romagna.

Le ragazze di mister Enzo Bargoni avranno il vantaggio di giocare l’andata in casa, su un campo che conoscono a memoria e con il supporto dei propri tifosi. Dovranno riuscire a sfruttare al meglio questo vantaggio per poter affrontare al meglio la gara di ritorno in Emilia prevista tra due settimane, mercoledì 23 marzo alle ore 19.

Dopo la vittoria del campionato di Serie C Regionale nella stagione 2018-2019 e la successiva esperienza nel campionato nazionale di Serie A2 Femminile, che si è conclusa con la retrocessione d’ufficio a causa della sospensione dovuta alla diffusione della pandemia di Covid-19, Capitan Novelli e compagne puntano ad affermarsi nuovamente come una delle migliori formazioni del calcio a 5 femminile delle Marche.

Attualmente, infatti, la Futsal Prandone femminile occupa la seconda posizione in classifica nel campionato di calcio a 5 Serie C Marche a girone unico, a soli tre punti dall’attuale capolista, Santa Maria Apparente, ma con due gare in meno rispetto a quelle disputate dalla compagine di Civitanova Marche.

Appuntamento dunque a mercoledì 9 marzo alle ore 20 al Palazzetto dello Sport di Monteprandone in via Colle Gioioso per il fischio d’inizio della battaglia sportiva contro le ragazze emiliane.

Dopo le fatiche di coppa, però, le ragazze di Bargoni avranno poco tempo per ricaricare le batterie in vista del successivo impegno di campionato previsto per venerdì 11 marzo alle ore 21:45, sempre in casa al Palazzetto di Monteprandone. L’avversario sarà l’ostica compagine del Fano Calcio Femminile. All’andata fu 2-2 con il gol del pareggio piceno timbrato da Gaspari allo scadere su tiro libero. Inoltre la società invita tutti i tifosi a sostenere la squadra per questi importanti impegni sportivi.