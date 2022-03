Da Riviera Oggi Tabloid 1259

MONTEPRANDONE – Nuovo appuntamento con la neo rubrica di Riviera Oggi dedicata agli appartenenti delle Forze dell’Ordine e delle Polizie Locali del Piceno.

E’ la volta di Eugenio Vendrame, Comandante della Municipale di Monteprandone da tre anni e mezzo.

Grazie per la disponibilità. Togliendo per qualche attimo la divisa da Vigile Urbano, qual è la sua considerazione su Monteprandone da cittadino?

“Direi senz’altro una città giovane e in evoluzione. E’ ovviamente molto presente la vicinanza al territorio di San Benedetto ma la comunità locale ha una propria e precisa identità. Una collettività dinamica ed è un piacere guardare la bella contrapposizione tra antico e moderno come il Paese Alto e l’area di Centobuchi. E’ un luogo dove si può lavorare e vivere bene”.

Lei ha preso il Comando a Monteprandone poco prima dell’emergenza Covid. Come ha vissuto, insieme al personale, la gestione della pandemia e delle norme restrittive durante il Lockdown?

“Il mio personale è stato encomiabile. E’ stata una situazione completamente inaspettata e sconosciuta a tutti noi. Un’emergenza totalmente diversa da un terremoto o altro fenomeno naturale. C’è stata completa presa di coscienza del problema. Una palestra sull’adattamento alle varie novità che ci hanno accompagnato in questi anni. Un periodo impegnativo ovviamente non solo per noi della Polizia Locale ma anche per le altre Forze dell’Ordine. Siamo sempre stati in prima linea, come altri lavoratori, e dovevamo stare molto attenti anche a non contagiarci fra noi per poter continuare a garantire il servizio su tutto il territorio”.

Il legame Polizia Locale-cittadino si è rafforzato a causa dell’emergenza Coronavirus?

“Direi proprio di sì. I cittadini non hanno più visto gli agenti di Polizia Locale come solo esattori o vigilanti ma anche come punti di riferimento per le informazioni sulle norme anti-Covid. Un cambio di approccio che ha creato rapporti buoni dove pure noi siamo stati più attenti all’ascolto e al bisogno del cittadino. Mi auguro che questo reciproco rispetto persista anche ad emergenza finita”.

A Monteprandone vige un sistema di videosorveglianza efficace date le ultime operazioni su viabilità e conferimento rifiuti che sicuramente aiuta il Comando della Polizia Locale.

“Il sistema è in continuo divenire e speriamo in ulteriori contributi dal Ministero ma le telecamere presenti aiutano noi e anche le Forze dell’Ordine per il presidio di un territorio vasto come quello di Monteprandone. Il controllo, però, è anche materiale come il monitoraggio della velocità per fare un esempio. Non è solo una questione di multe e tasse ma l’autovelox o la pattuglia dà la percezione di sicurezza e controllo al cittadino. L’assenza di uomini e mezzi potrebbe dare l’idea di abbandono e legittimare qualcuno a fare qualcosa di sconveniente”.

Un anno fa aveva fatto un po’ di scalpore mediatico la dotazione di armi da fuoco, per la prima volta nel Piceno, al vostro Comando.

“Abbiamo semplicemente reso concreto un Decreto ministeriale del 1987. Ho ritenuto utile questa dotazione, per salvaguardare l’incolumità della popolazione e degli agenti, in collaborazione con il Comune dove è stato portato avanti l’Iter, tramite delibera di giunta, e il regolamento approvato in Consiglio. Successivamente passaggio al Ministero degli Interni tramite la Prefettura di Ascoli con alcune modifiche eseguite e nuova approvazione in Consiglio Comunale per poi giungere all’ok finale dal Ministero. Ovviamente gli agenti sono costantemente monitorati e il possesso della pistola giunge dopo un addestramento importante con frequentazione dei vari corsi di aggiornamento oltre al sottoporsi a test psicologici”.

Che cosa augura a Monteprandone per il futuro?

“Essendo una comunità giovane e in espansione, auspico elasticità. Monteprandone deve continuare ad essere una città accogliente e aperta ai cambiamenti. L’intera collettività può giovare dei giusti comportamenti di ognuno di noi”.