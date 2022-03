MONTEPRANDONE- Nell’ambito del calendario delle iniziative “Infinito ∞ donna” promosse dell’amministrazione comunale di Monteprandone, in occasione della giornata internazionale della donna, domani, martedì 8 marzo, alle ore 21, presso l’Auditorium Centro Pacetti di Monteprandone, in via San Giacomo, verrà messo in scena lo spettacolo teatrale “Letture di donne”.

L’evento, curato della compagnia teatrale “Anime sul Palco” è inserito nella rassegna teatrale “La Quinta…in scena”. Attori e attrici interpreteranno testi contemporanei, accompagnati da immagini, musica e animazioni, storie vere, biografie per riflettere e sorridere dell’audacia femminile. Sarà un excursus storico di personaggi femminili che hanno contribuito, con le loro personali battaglie, a smontare i forti pregiudizi e a far valere i diritti delle donne in vari campi come lo sport, lo spettacolo, la politica.

L’ingresso è gratuito. La prenotazione è obbligatoria al numero 347 1659688.

Per conoscere tutti gli eventi inseriti nel calendario “Infinito ∞ donna” si può visitare il sito del comune a questo link: https://www.comune.monteprandone.ap.it/eventi/infinito-%e2%88%9e-donna-monteprandone-celebra-il-valore-infinito-delle-donne/.