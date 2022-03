SAN BENEDETTO DEL TRONTO – Inaugurata sabato 26 febbraio, alla Palazzina Azzurra di San Benedetto del Tronto, la mostra fotografica di Giuseppe e Desirèe Di Caro, che resterà aperta ai visitatori fino al 16 marzo.

L’esposizione, che ha come tema la donna, è divisa in due sezioni: la parte che raccoglie le foto di Desirèe ha per titolo “Guardami”, ad indicare un mix tra quel pizzico di vanità intrinseco in ogni donna e il suo grido di considerazione, mentre quella che ospita le foto scattate da Giuseppe Di Caro a molte dive del cinema e dello spettacolo, soprattutto in occasione dei David di Donatello, è intitolata “Donna, favola splendida“.

1 Come è nata l’idea di questa mostra?

Giuseppe Di Caro: questa esposizione è nata diversi mesi fa con la vecchia amministrazione, che mi propose di fare una mostra dedicata alla donna a marzo dell’anno scorso. Poi, però, è cambiata la giunta comunale e ho pensato che non se ne sarebbe fatto più niente, invece, una ventina di giorni fa, la nuova giunta mi ha chiamato, dicendomi che il progetto era stato approvato. Abbiamo lavorato ininterrottamente per giorni per allestirla e credo che questo sia un bel messaggio per San Benedetto: iniziare un progetto con la vecchia giunta e continuarlo con la nuova.

2 Il tema della donna non era certo nuovo per voi?

Desirèe Di Caro: il tema della donna è un tema a cui tengo particolarmente e siccome ce l’avevano proposto per l’8 marzo, e in un luogo così importante per San Benedetto come la Palazzina Azzurra, ovviamente avevamo subito accettato. Sono tanti anni che scatto foto alle donne e la scelta delle modelle è personale. Io ricerco dei particolari in loro, dalle forme del corpo a dei dettagli del viso e questi sono tutti scatti, a parte l’ultimo servizio che ho fatto, che avevo già da un po’ di tempo, perché è una ricerca che ho fatto per anni.

3 Desirèe, come è nata la sua passione per la fotografia e quanto suo padre ha influenzato questo suo percorso?

Desirèe Di Caro: Mio padre ha influenzato praticamente tutto, perché mi ricordo di aver preso in mano la prima macchinetta fotografica giocattolo quando avevo cinque o sei anni; il primo ricordo di una stampa in bianco e nero risale a quando avevo sette o otto anni e feci insieme a mio padre una mostra su Pinocchio a Montefiore dell’Aso, quindi la passione per la fotografia l’ho sempre sentita. Di conseguenza, nonostante dubbi e incertezze lungo il cammino, ho fatto un percorso, prima all’Istituto d’Arte di Ascoli e poi alla scuola di fotografia di Roma. Mi è sempre piaciuto cogliere il momento attraverso le fotografie, cogliere la luce, i dettagli e questo, purtroppo o per fortuna, grazie a mio padre.

4 Giuseppe Di Caro, in base alla sua lunga esperienza, quali caratteristiche deve avere una bella foto?

Giuseppe Di Caro: una bella foto si riconosce sia dall’aspetto tecnico che da quello emotivo, però la bella foto deve soprattutto arrivare, una foto è fatta bene quando funziona.

5 Avete altri progetti insieme?

Desirèe Di Caro: A dire la verità, c’è un’idea, anche se non riguarda la fotografia e noi in prima persona, cioè quella di fare una mostra, sempre qui alla Palazzina Azzurra, su mio nonno, di cui ricorrono venti anni dalla morte, che era un bravo pittore e sul quale coltivo da tempo l’idea di allestire una mostra.

La mostra di Giuseppe e Desirèe Di Caro sarà visitabile dal martedì alla domenica dalle ore 10 alle ore 13 e dalle ore 16 alle ore 19.