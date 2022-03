“Da oggi la nostra regione torna in zona bianca. Tiriamo un sospiro di sollievo con questa buona notizia, che fa sperare di poter tornare presto alla normalità sconfiggendo definitivamente questo virus. Non dimentichiamoci però di continuare ad osservare le regole così come fatto finora”.

Così il presidente della Regione Abruzzo, Marco Marsilio in una nota diffusa il 7 marzo.