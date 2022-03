Al via la Tirreno-Adriatico. La tappa conclusiva sarà a San Benedetto domenica 13 marzo

La tappa finale della Corsa dei due Mari non sarà una cronometro. Partenza alle 11 in zona Molo Sud, arrivo intorno alle 15 in viale Buozzi. La presentazione completa della tappa sul tabloid in edicola giovedì 10 marzo

di Marta Grima