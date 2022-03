SAN BENEDETTO DEL TRONTO – Città in fermento per l’ultima tappa della Tirreno-Adriatico, la Corsa dei due Mari che ogni anno conclude il suo percorso nella ridente cittadina della Riviera delle Palme. Quest’anno però ci sono due importanti novità: la prima è che non si tratterà di una gara a cronometro, la seconda è che si svolgerà di domenica.

L’appuntamento, infatti, è fissato per domenica 13 marzo, con partenza alle 11 da in zona Molo Sud e arrivo intorno alle 15 in viale Buozzi. Noi di Riviera Oggi saremo presenti per raccogliere foto, video e testimonianze in diretta.

La 57esima Tirreno-Adriatico Eolo parte oggi, lunedì 7 marzo, con una crono dal Lido di Camaiore, iniziando la sua scalata attraverso sette tappe, per una sfida che ha visto al via alcuni dei più forti corridori nel panorama mondiale e un percorso in cui novità e tradizione si mescolano creando una competizione adatta alle caratteristiche di ogni tipo di atleta, dai cronoman ai velocisti, dai finisseur agli scalatori. Ecco l’elenco delle tappe: Lido di Camaiore – Lido di Camaiore (7 marzo), Camaiore – Sovicille (8 marzo), Murlo – Terni (9 marzo), Cascata delle Marmore – Bellante (10 marzo), Sefro – Fermo (11 marzo), Apecchio – Carpegna (12 marzo), San Benedetto del Tronto – San Benedetto del Tronto (13 marzo).

La tappa San Benedetto del Tronto – San Benedetto del Tronto sarà così strutturata: dopo la partenza dal Molo Sud, i corridori passeranno per Stella di Monsampolo, Pagliare, Castel di Lama, Offida, Castignano, Rotella, Montedinove, Montalto delle Marche, Cossignano, Ripatransone, Petrella, Grottammare, per poi riapprodare a San Benedetto per i giri di lungomare che termineranno con l’arrivo in viale Buozzi.

Le info tecniche: la tappa sarà lunga 159 km, mossa nella prima parte e assolutamente piatta negli ultimi 80 km. Partenza leggermente a salire con passaggio in Offida per raggiungere la cresta e di lì con lievi saliscendi passare da Rotella, Montedinove e Castignano. Dopo il passaggio da Ripatransone, lunga discesa fino a Grottammare, dove si entra nel circuito di circa 15 km da ripetere cinque volte, ossia il lungomare di San Benedetto e Porto d’Ascoli. Percorso del circuito prevalentemente su strade rettilinee, larghe e asfaltate. Gli ultimi 3 km saranno su strade ampie e prevalentemente rettilinee; presenti alcune semicurve su strade di media larghezza nella prima parte. Ultima doppia curva a circa 1 km dall’arrivo. Carreggiata di 8 m, fondo asfaltato. Il dislivello massimo si raggiungerà a Ripatransone, con 494 metri.

La presentazione completa della tappa sul tabloid in edicola giovedì 10 marzo.