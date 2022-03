FERMO – Forze dell’Ordine in azione nel fine settimana da poco passato.

I carabinieri del Comando Provinciale di Fermo, nel Fermano, hanno arrestato una persona poiché deve scontare una condanna per furto e rapina. Il 39enne è stato portato in carcere per la pena di tre anni di reclusione.

Operazione resa nota nota dall’Arma tramite nota stampa giunta in redazione il 5 marzo.