TERAMO – Riportiamo e pubblichiamo un comunicato stampa, giunto in redazione il 7 marzo, dal Comando Provinciale dei Carabinieri di Teramo.

I Carabinieri della Compagnia di Teramo, nella serata di ieri sabato 5 marzo e

durante la seguente nottata, hanno condotto un servizio di controllo straordinario del

territorio, durante il quale è stata posta particolare attenzione ai luoghi di ritrovo dei

giovani, con controlli alla circolazione stradale, per prevenire le stragi del sabato sera,

e servizi “anti-droga, senza peraltro trascurare la verifica sulla corretta applicazione delle

disposizioni in materia di contenimento della diffusione pandemica del Covid-19, in primis

il Green Pass.

Nello specifico a Teramo, i Carabinieri hanno controllato 43 esercizi pubblici tra sale da gioco, bar, pub,

ristoranti e pizzerie, ubicati sia nel centro storico che nella popolosa frazione di San Nicolò

a Tordino, al cui interno sono stati controllati sia i lavoratori che gli avventori per un totale

di 224 persone. Sono risultati tutti provvisti del Green pass in corso di validità.

Non sono mancati peraltro nel capoluogo di provincia anche i controlli in materia di

stupefacenti. Due giovani sono stati fermati e controllati mentre si aggiravano per le strade

centro storico in possesso di droghe leggere per uso personale e per tale motivo sono stati

segnalati alla Prefettura di Teramo, quali assuntori. Tutto lo stupefacente è stato,

naturalmente, sequestrato.

Infine, nel quadro dei mirati controlli che i carabinieri stanno ponendo in essere nel centro

abitato di Teramo e nelle contrade più isolate al fine di prevenire e reprimere il fenomeno

dei furti in abitazione, sono state identificate e controllate oltre 130 persone e 47

autoveicoli.

Nel corso di tali controlli un giovane montoriese, già noto alle forze

dell’ordine, per aver compiuto numerosi reati in danno del patrimonio e in tema di

stupefacenti e per tale motivo già destinatario di un ordine di divieto di ritorno nel

comune di Teramo per tre anni, è stato sorpreso mentre si aggirava nei pressi di piazza

San Francesco. Per tale violazione è stato denunciato alla locale Procura della Repubblica.