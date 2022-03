Knoflach 6 Incolpevole sui due gol. Imprendibile la conclusione dal dischetto sotto al sette di Casolla, nel secondo gol vede partire tardi il pallone e Zanni fa il gol della domenica. Salva il risultato con un miracolo deviando in angolo una conclusione sotto al sette di Herrera.

Alboni 6 Compie un primo tempo sufficiente ma in una circostanza entra in ritardo su Herrera che crea un’azione pericolosa. Nel secondo tempo concede qualcosa di più sulla sua fascia, ma i rossoblu vogliono vincere, e in fase offensiva si propone molto e va spesso al cross. Viene ammonito al 45+5′ st.

Conson-Tomas 6 Giocano un buon avvio di partita, guidando bene la difesa e il 3 rossoblu trova l’assist vincente per il vantaggio di Fall. Nella seconda frazione si abbassano troppo e concedono delle occasioni all’attacco granata che riescono a ribaltare il risultato. L’ex Siena viene ammonito al 44′ st.

Lorenzoni 5,5 Prima parte di gara sufficiente del classe 03′ che compie una prova ordinata in difesa. Le azioni offensive dei propri compagni si sviluppano più sulla destra che sulla sua corsia di sinistra e di fatto sono poche le sue discese per dare supporto. All’11 st, secondo l’arbitro, commette un fallo ai danni di Zanni, che costa il pareggio da parte di Casolla su calcio di rigore, anche se sembrava aver preso il pallone. Esce al 35′ st per D’Agosto.

Buono 6,5 Buona gara da parte sua, il primo gol dei rossoblu nasce da una sua punizione che pesca Conson sul secondo palo che è bravo a prolungare per Fall. Guida con ordine il centrocampo e perde pochi palloni.

Lulli 6,5 Altra bella prova del numero 6. Combatte, corre e recupera il pallone in mezzo al campo. Va vicino al gol al 26′ pt con un tiro dalla distanza che finisce di poco al lato dopo una deviazione avversaria. Esce al 4′ st per un affaticamento al polpaccio per fare posto ad Angiulli.

Zanazzi 6+ Torna titolare dopo un po’ di gare. Fa una prova più che sufficiente: si propone molto nel primo tempo andando spesso al cross dal lato destro, cala fisicamente nel secondo tempo.

Lisi 6,5 Prova come sempre a dare fastidio con la sua agilità e le sue giocate. Subisce molti falli e mette dei palloni al centro interessanti, su tutti quello al 37′ st per il potenziale 2-3 di Cardella. Lesto nell’occasione del pareggio di Cardella dove batte corto velocemente e con astuzia il calcio d’angolo per l’assist di Di Domenicantonio.

Cardella 7 Altra gara convincente dell’ex Pineto. Mette il fisico quando deve coprire la palla e fa a sportellate con Mane. Al 19′ st segna il gol del 2-2 con un bel colpo di testa. Al 37′ st Vavassori gli nega il gol del 2-3, salvando il pallone sulla linea. Nel finale di gara conclude verso la porta con un colpo di testa ma Olivieri è bravo a respingere.

Fall 7 Prestazione generosa del senegalese che recupera palloni importanti per far ripartire le azioni. Al 15′ pt segna il gol del vantaggio con un colpo di testa che scavalca Olivieri. Esce al 30′ st per problemi di respirazione, al suo posto Di Domenicantonio.

Di Domenicantonio 6,5 Subentra al posto di Fall ed è un’arma fondamentale per l’attacco rossoblu che crea scompiglio sulla sua fascia. Meglio nel secondo tempo ed è suo l’assist per il pareggio di Cardella.

Angiulli 6,5 Entra al posto di Lulli. Piano piano sta riprendendo il ritmo partita e condisce la sua prestazione con delle belle sventagliate sulle fasce. Va vicinissimo al gol al 27′ st quando tira un bolide di prima intenzione ma Olivieri con i piedi gli nega la gioia.

D’Agosto sv Entra al posto di Lorenzoni e gioca gli ultimi dieci minuti di gara.

Ferri Marini sv Sostituisce Buono ed entra per gli ultimi attimi di partita.

Alfonsi-Visi 6,5 Non era facile vincere in quel di Fano, come non era facile riprendere la gara sul 2-1. Ma i rossoblu dimostrano di essere una grande squadra in grado di reagire e di riprendere la gara rischiando di vincerla. I due allenatori decidono di rischiare e di provare il tutto per tutto schierando sul pareggio quattro giocatori offensivi. Sfortunati negli episodi ma la prestazione è di grande spessore, peccato non aver portato i tre punti a casa, probabilmente si sarebbe potuto parlare di altro oggi ma la Samb sotto la loro gestione continua a crescere. Testa al Vastogirardi.