SAN BENEDETTO DEL TRONTO – Oltre alle dichiarazioni dei due tecnici, abbiamo intervistato ai nostri microfoni il centrocampista rossoblu e l’autore del 2-1 granata. Di seguito le loro dichiarazioni.

Zanazzi: “È stata una partita dura e abbastanza equilibrata, ma meritavamo di vincere. Nel secondo tempo c’è stato un momento di black-out e siamo stati sfortunati perché abbiamo subito il gol della domenica ma siamo stati bravi a reagire. Concorrenza a centrocampo? Io do il massimo e voglio prendere esempio dai più esperti che hanno fatto carriera. Sono arrivato a dicembre e la Samb non era in un bel periodo, con quello di oggi siamo a nove risultati utili consecutivi. Dobbiamo continuare a giocare così e arrivare ai play-off, la prima posizione è troppo lontana”.

Zanni: “Sono contento della prestazione personale e dei punti raccolti in settimana. La gara di oggi poteva andare in tutti i modi e siamo contenti della reazione che abbiamo avuto. Nel secondo tempo siamo entrati con l’atteggiamento giusto che serve per vincere le partite. Il rigore e il secondo gol? Ho anticipato il difensore e appena ho sentito il tocco sono andato giù. Nell’occasione del gol ho avuto fortuna, pensavo che il pallone uscisse. Salvezza? Se continuiamo a giocare come nel secondo tempo di oggi, penso di sì. È in obiettivo alla nostra portata”.