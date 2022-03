SAN BENEDETTO DEL TRONTO – Dopo una gara scoppiettante, soprattutto nel secondo tempo, i granata e i rossoblu si spartiscono la posta. Di seguito le nostre video-interviste e le dichiarazioni ai nostri microfoni dei due tecnici.

Alfonsi: “Ci siamo abbassati troppo e abbiamo preso il due a uno ma da grande squadra abbiamo reagito, potevamo fare anche il gol del due a tre. Siamo stati sfortunati negli episodi come quello di Cardella, siamo rammaricati per il risultato e sapevamo che non potevamo vincerle tutte. Fall? Aveva problemi con la respirazione e non ce l’ha fatta a continuare, quindi lo abbiamo cambiato. Sul pareggio volevamo vincere la partita attaccando ed è normale aver concesso qualcosa dietro, ma c’è da fare i complimenti al Fano. Lulli? Si è affaticato al polpaccio ma non dovrebbe essere nulla di grave, valuteremo in settimana”.

Catalano: “Credo che entrambe le squadre meritino i complimenti, abbiamo incontrato una squadra da alta classifica e ce la siamo giocata a viso aperto, era una partita che poteva finire in qualsiasi modo. Stiamo dimostrando di avere dei valori che possono portarci al nostro obiettivo, nonostante le premesse che sono state fatte. Siamo una squadra molto giovane e sappiamo che c’è da soffrire, tutti i giocatori si sono “mentalizzati”. Nel primo tempo abbiamo perso qualche palla in uscita ma nel secondo le squadre hanno avuto più occasioni. Soffriremo fino all’ultima partita per uscire dai play-out”.