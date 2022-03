FINORI 7 Tiene in piedi la baracca nel momento più delicato, quando al 13′ Perpepaj testa i suoi riflessi sugli sviluppi di un corner. Dà sicurezza a tutto il reparto e sventa un paio di cross pericolosi con le sue uscite. Oggi, gli si poteva far gol solo su rigore.

PETRINI 6,5 Sempre preciso e attento nei passaggi. La fascia destra con lui e Verdesi è ben presidiata in fase di non possesso. Tiene a bada Marchionni.

SENSI-PASSALACQUA 6,5 Hanno apparentemente poco lavoro da fare, di fatto il Montegiorgio non attacca più dopo il vantaggio. Partita ordinata e ben gestita dalla coppia difensiva orange.

PASQUALINI 6,5 Partenza non facile, sale di ritmo come i suoi compagni col passare dei minuti. Quando Napolano si defila sulla sinistra, riesce a sovrapporsi maggiormente. Palla telecomandata per Battista che vale l’1-1.

ROSSI 7 Eccolo il Rossi che tutti conosciamo. Dopo i due turni di squalifica, sforna una grande prestazione, mordendo sempre le caviglie agli avversari. Fa da collante tra le due fasi.

D’ALESSANDRO 6 Allarga troppo il braccio sul tiro di Marchionni. Concede il rigore e si becca il giallo dopo soli 3 minuti. L’ammonizione lo condiziona nei contrasti e Ciampelli, prudentemente, lo richiama in panchina ad inizio ripresa.

EVANGELISTI 7 E’ il motore della squadra, centrocampista di qualità e quantità, tornato ad essere un punto di riferimento nell’undici di Ciampelli. Oggi mette in mostra anche un bel dribblig, con cui riesce a svincolarsi dalla gabbia avversaria.

VERDESI 7,5 Al 48′ prende le misure ai pali di Gagliardini. Una ventina di minuti dopo, trova la rete della sicurezza. Un gol apparentemente semplice, ma non è da tutti metterla all’incrocio dei pali col portiere che copre tutto lo specchio. Gioiellino.

SPAGNA 7 Decisivo tanto all’andata, quanto al ritorno. L’assist a Verdesi è di quelli che non ti aspetteresti da una punta centrale. Infatti è un centravanti atipico, bravo ad accorciare e capace anche di giocare sull’esterno, come gli aveva chiesto il mister oggi.

NAPOLANO 7+ La difesa del Montegiorgio, nel primo tempo, è molto alta ed è costretto a svariare su tutto il fronte d’attacco per chiedere palla sui piedi. Quando si sposta sull’esterno, il suo cambio di passo mette in estrema difficoltà i difensori. Generoso nel lasciare il rigore a Battista, che era in fiducia dopo il gol.

BATTISTA 8 Entra con la fame di chi vuole spaccare il mondo e ribalta il Montegiorgio nel giro di 10 minuti. Sigla il gol del pari con un esterno destro delizioso che beffa Gagliardini, poi si guadagna il rigore e lo realizza. Ciampelli se lo coccola dopo la dobbietta e fa bene. Ritrovato.

CLERICI, PIETROPAOLO, SABATINI s.v. Entrano nel finale quando il risultato è in cassaforte.

CIAMPELLI 7,5 E’ bravo a leggere i momenti della partita e a scambiare Spagna e Napolano nel tridente offensivo, che faticava a carburare. Quando il Montegiorgio gli prende le misure, sfodera l’arma Battista, che ripaga la sua fiducia con un impatto devastante sulla gara. Ottiene una vittoria fondamentale per l’economia del campionato, contro una delle squadre più in forma da inizio 2022, riscattando con carattere la sconfitta in extremis dell’andata.