Note: Fano, 7° nuvoloso. Campo in buone condizioni. Fano n divisa granata, Samb in completo bianco con inserti rossoblu.

Angoli 2-6

FORMAZIONI

A.J. FANO: Olivieri, Zanolla, Mane, Zanni, Vavassori, Trillò, Serges, Scoppa, Casolla, Herrera, Tortori.

A disposizione: Tzafestas, Del Rosso, Tomassini, Ricci, Falivene, Broso, Likaxhiu, Varriale, Pensalfini. Allenatore Raimondo Catalano

SAMBENEDETTESE: Knoflach, Conson, Alboni, Lulli, Cardella, Fall, Lorenzoni, Thomas, Lisi, Buono, Zanazzi.

A disposizione: Abbrandini, Pica, Ferri Marini, Di Domenicantonio, Zgrablic, Casella, Angiulli, D’Agosto. Allenatore Sante Alfonsi

DIRETTA

PRIMO TEMPO

5′ Reclama un rigore la Samb: Zanazzi crossa in mezzo per Cardella che viene atterrato in area da Mane, per l’arbitro è tutto regolare.

15′ GOL DELLA SAMB: Cross dalla destra su punizione di Buono che trova Conson. Il 6 rossoblu ribadisce il cross sul secondo palo per Fall che di testa scavalca Olivieri, 0-1.

23′ Ammonito Lulli, entrato in ritardo su Scoppa.

26′ OCCASIONE SAMB: prova la conclusione dal limite Lulli, il pallone viene deviato ed esce di poco affianco al palo. Calcio d’angolo.

30′ Cambio dei rossoblu: esce Fall per infortunio, entra Di Domenicantonio.

31′ Ammonito Trillò per aver atterrato Di Domenicantonio.

43′ Ammonito Herrera, fallo su Buono all’altezza della metà campo.

45′ L’arbitro assegna un minuto di recupero.

45+1′ Arriva il duplice fischio del direttore di gara, finisce 0-1 per la Samb la prima frazione di gara, per il momento decide la rete di Fall.

SECONDO TEMPO

4′ Cambio dei rossoblu: esce Lulli per infortunio entra Angiulli.

5′ Doppio cambio per il Fano: escono Trillò e Serges per Del Rosso e Varriale.

11′ CALCIO DI RIGORE PER IL FANO: fallo in area di rigore da parte di Lorenzoni che atterra Zanni. L’arbitro indica il dischetto.

11′ GOL DEL FANO: Casolla dal dischetto incrocia e spedisce il pallone sotto il sette, Knoflach spiazzato, 1-1.

15′ RADDOPPIO GRANATA: angolo ribattuto dalla difesa rossoblu, dal limite si avventa sul pallone Zanni che con il sinistro ad incrociare batte Knoflach, 2-1.

19′ PAREGGIO DELLA SAMB: angolo dalla sinistra battuto corto da Lisi per Di Domenicantonio che crossa in mezzo e trova la deviazione vincente di testa da parte di Cardella, 2-2.

21′ Ammonito Di Domenicantonio per aver commesso fallo su Mane.

23′ Ammonito Varriale, fallo duro ai danni di Lorenzoni.

27′ OCCASIONE SAMB: pallone respinto dalla retoguardia granata, al limite si avventa Angiulli che prova la botta da fuori ma Olivieri è bravo a deviare con i piedi.

29′ Cambio granata: esce Zanni per Likaxhiu.

35′ Cambio della Samb: esce Lorenzoni per D’Agosto.

37′ GOL DIVORATO DALLA SAMB: cross dalla sinistra di Lisi per Cardella che va al tiro ma Olivieri respinge, sulla ribattuta ancora il 7 rossoblu conclude ma sulla linea c’è il salvataggio miracoloso di Vavassori.

39′ MIRACOLO DI KNOFLACH: conclusione di Herrera dal limite corro l’incrocio dei pali, l’estremo difensore austriaco devia in angolo.

40′ Cambio dei rossoblu: esce Buono per Ferri Marini.

40′ Doppio cambio dei padroni di casa: escono Casolla e Scoppa per Ricci e Broso.

43′ Ammonito Likaxhiu per aver atterrato Lisi.

44′ Ammonito Conson per aver commesso fallo su Varriale.

45+4′ OCCASIONE FANO: Varriale serve Herrera sulla sinistra, entra in area di rigore e conclude al lato.

45+5′ ALTRA OCCASIONE PER I ROSSOBLU: cross al centro di Alboni per il colpo di testa di Cardella, Olivieri salva ancora una volta.

45+5′ Ammonito Alboni per aver fermato un contropiede pericoloso.

45+5′ Arriva il triplice fischio dell’arbitro, finisce 2-2 al Mancini tra Fano e Samb.