Cupra si stringe nella solidarietà. Raccolti più di 100 quintali di beni di prima necessità

Nelle giornate del 5 e 6 marzo, raccolti: indumenti, alimenti a lunga conservazione, medicinali, giochi per bambini e prodotti per animali. Ora sono già in viaggio per raggiungere il fronte. Piersimoni: "Ben vengano tutte le iniziative benefiche"