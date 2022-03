SAN BENEDETTO DEL TRONTO – Tutto pronto al Riviera delle Palme per il match tra Porto d’Ascoli e Montegiorgio.

NOTE

Cielo coperto con nubi sparse e vento. Temperatura di 8°C. Padroni di casa in maglia arancione, ospiti in casacca bianca con inserti blu. Arbitra Stefano Giampietro di Pescara.

FORMAZIONI

PORTO D’ASCOLI (4-2-3-1): Finori, Petrini, Sensi, Passalacqua, Pasqualini, Verdesi, Rossi, Napolano, Evangelisti, D’Alessandro, Spagna. All Ciampelli.

MONTEGIORGIO (4-3-3): Gagliardini, Diouane, Donzelli, Omiccioli, Perini, Bertolo, Marchionni, Ruci, Perpepaj, Zancocchia, Misin. All Mengo.

ANGOLI

4-3

AMMONITI

D’Alessandro (P) Spagna (P) Zannocchia (M) Doninzelli

ESPULSI

CRONACA

PRIMO TEMPO

Prima del calcio d’avvio, un minuto di silenzio in memoria di Alberto Liberati, storico dirigente del Montegiorgio.

2′ Primo angolo per il Montegiorgio, cross di Douane ribattuto in corner da Pasqualini.

3′ RIGORE PER IL MONTEGIORGIO: sugli sviluppi dell’angolo Marchionni calcia col mancino a giro, D’Alessandro respinge con un braccio secondo il direttore di gara ed è calcio di rigore. Ammonito il 27 orange.

3′ GOL MONTEGIORGIO: lo stesso Marchionni si occupa della battuta. Cucchiaio e palla in rete. 0-1.

10′ Prova una reazione il Porto d’Ascoli. Napolano si guadagna un buon calcio di punizione dai 30 metri.

11′ Calcia il capitano ma la palla termina lontana dai pali di Gagliardini.

13′ GRAN RIFLESSO DI FINORI: angolo battuto dalla destra da Marchionni che cerca in area Parpepaj, gran colpo di testa ma Finori la alza in angolo. Troppo solo il 9 rossoblu.

15′ Brutto errore di Sensi che in fase di impostazione regala palla a Marchionni, l’attaccante arriva quasi al limite e calcia col destro. Passalacqua si immola e rimedia all’errore del compagno.

20′ Fallo di Bertolo su Spagna alle porte dell’area di rigore. Solo giallo, proteste del Pda che volevano l’espulsione per fallo da ultimo uomo.

21′ Calcia Napolano, barriera. Sulla ribattuta ancora il capitano col mancino, ma la conclusione è centrale e viene bloccata da Gagliardini.

26′ Primo angolo per il Pda: Napolano calcia a rientrare, Spagna prolunga sul secondo palo dove Sensi calcia sull’esterno della rete.

30′ Bella trama del Porto d’Ascoli, con Napolano che si libera al tiro. Blocca Gagliardini.

35′ Ammonito Spagna per un fallo su Diouane.

38′ Bella palla di Petrini per Rossi che guadagna angolo. Sugli sviluppi del corner la sfera arriva a Pasqualini che calcia di prima intenzione col mancino. Alto.

41′ Napolano si sposta sulla sinistra, dove sembra più pericoloso. Bella palla al centro per Spagna che la difende spalle alla porta e finisce a terra. Per l’arbitro non c’è nulla.

45′ Finisce dopo 1 minuto di recupero il primo tempo.

SECONDO TEMPO

45′ Subito angolo per il Porto d’Ascoli. Libera la difesa.

46′ GOL ANNULLATO AL PDA: bel cross di Rossi dalla destra D’Alessandro colpisce di testa, Gagliardini respinge sulla linea. Napolano si avventa sulla ribattuta ed insacca ma il guardalinee segnala il fuorigioco del capitano.

48′ Altro angolo per gli orange che sembrano essere rientrati con un altro piglio. Napolano batte corto verso Petrini, scarico su Verdesi dal limite che controlla e libera il destro. Palla fuori di pochissimo.

52′ Punizione di Napolano dai 25 metri. Palla sulla barriera.

55′ GRANDE AZIONE DI NAPOLANO: il 10 cambia passo e salta 2 avversari in velocità sulla sinistra. Entra in area di rigore e quasi dal fondo calcia direttamente in porta. Gagliardini blocca, c’era Spagna ben posizionato a centro area.

58′ Dentro Battista al posto di D’Alessandro per il Pda. Nel Montegiorgio entrano Santon e Lombardelli per Zannocchia e Diouane.

61′ PAREGGIO PORTO D’ASCOLI: lancio di Pasqualini a cercare Battista, Gagliardini tenta l’uscita addirittura fuori dall’area di rigore ma Battista lo anticipa con la punta del piede e mette dentro. 1-1.

68′ RIGORE PER IL PDA: Battista finisce a terra strattonato da Doninzelli, è rigore.

69′ SPIAZZATO GAGLIARDINI: Napolano lascia allo stesso Battista l’incarico, il numero 11 apre il piatto e fa 2-1. Doppietta di Battista e gara ribaltata.

75′ ANCORA IN GOL IL PORTO D’ASCOLI: contropiede da manuale gestito da Spagna in 2 contro 2, palla per Verdesi tutto solo davanti al portiere, il numero 7 resta freddo e segna. 3-1.

80′ Fuori Spagna per Clerici.

85′ Esce anche Verdesi per Sabatini.

90′ Saranno 5 i minuti di recupero. Montegiorgio che continua a palleggiare ma in modo sterile per ora.

95′ Non succede più nulla, finisce qui! Il Porto d’Ascoli torna a vincere con una grandissima reazione della ripresa. 3 punti fondamentali, contro una delle squadre più in forma del momento.