GROTTAMMARE – Un sabato sera esilarante al Teatro delle Energie di Grottammare grazie allo spettacolo “La rivoluzione delle sedie” con Massimiliano Aceti, Matteo Nicoletta, Maurizio Bousso, andato in scena sabato 5 marzo per la regia di Barbara Alesse, nell’ambito della rassegna Energie Vive 2022 proposta dal Comune con l’Associazione Profili Artistici e l’AMAT e con il contributo di MiC e Regione Marche.

Lo spettacolo, prodotto da Sunny Side, nel 2016 ha vinto il concorso “Teatri in corto” Fiorenzuola d’Arda, poi Primo premio, Premio della critica e Premio miglior attore (Matteo Nicoletta) al concorso “Autori nel cassetto, attori sul comò” (Roma 2016), nonché Premio del pubblico rassegna di corti “Short lab”, Roma 2018.

Lo spettacolo inizia con Luca, il capo del personale della divisione romana dell’Eurospin, nel suo ufficio, che riceve Matteo, un cassiere sulla sedia a rotelle. Matteo è convinto che i colleghi congiurino contro di lui e avanza richieste bizzarre, per esempio di voler stare in piedi durante le ore di lavoro, ma Luca inizialmente non lo caccia via a causa della sua disabilità. Alla fine però è costretto a reagire di fronte all’insistenza di Matteo di avere in dotazione un girello.

Un’opera che diverte, ma fa anche riflettere sull’incomunicabilità, forse, che intercorre tra due mondi. La vicenda, che prende le mosse da una situazione senz’altro reale, porta a un declassamento di Luca da direttore ad addetto al magazzino, subordinato a Rino, un impiegato di colore che diventa un personaggio chiave della storia. Il nostro commento completo sul tabloid in edicola lunedì 7 marzo.

Il prossimo appuntamento con Energie Vive 2022: sabato 9 aprile al Teatro delle Energie di Grottammare con “Società Pegi 18”, con Davide Ripani, Smeralda Straccia, Ilaria La Pasta e Flavia La Pasta; regia di Eugenio Olivieri.