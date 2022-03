SAN BENEDETTO DEL TRONTO – A causa dell’emergenza profughi in fuga dall’Ucraina, si è tenuto a San Benedetto del Tronto, sabato 5 marzo, un tavolo per discutere sulle misure da prendere per gestire l’eventuale arrivo dei rifugiati, cui hanno preso parte i rappresentanti della rete di Protezione Civile locale, della Croce Rossa e della Polizia Municipale.

Intanto, in attesa di indicazioni formali da parte degli organi istituzionali preposti al governo dell’emergenza, il comune chiede la collaborazione di tutti i cittadini affinché si attivi una rete di solidarietà per offrire alloggio ai profughi. “Chiunque abbia la possibilità di mettere a disposizione posti letto, appartamenti o altre soluzioni abitative adeguate a ospitare i rifugiati, può mettersi in contatto con il Comune chiamando da lunedì il numero 0735 794518 – ha dichiarato nel suo appello alla cittadinanza l’assessore alle politiche sociali Andrea Sanguigni.

L’Amministrazione comunale ha, inoltre, attivato un canale per raccogliere fondi a sostegno dell’emergenza, sull’IBAN di riferimento del Comune – Settore Servizi Sociali IT 58 N 08474 24400 000000005069. Chiunque volesse dare un contributo per il sostegno delle misure emergenziali potrà farlo versando sul conto indicato e segnalando la donazione con la causale “Raccolta fondi popolo ucraino“.

Nei prossimi giorni saranno attivate altre misure con lo scopo di potenziare ulteriormente la risposta del comune di San Benedetto del Tronto all’emergenza in corso.