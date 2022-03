SAN BENEDETTO DEL TRONTO – Manca sempre meno per la gara in trasferta contro i granata. Dopo la rifinitura del sabato è stato intervistato l’allenatore rossoblu Sante Alfonsi. Di seguito l’intervista.

Alfonsi: “Si lavora dimenticando, dobbiamo dimostrare sul campo il valore della squadra. In classifica siamo sempre nella stessa posizione e non stiamo tranquilli e non lo saremo mai. Vogliamo vincere le partite e vedremo se domani saremo stati bravi o meno. Siamo in salute, ci stiamo allenando bene e ci sono molti aspetti positivi, ma dobbiamo dimostrare la domenica che siamo in forma. Abbiamo dei ragazzi che stanno facendo bene anche da subentrati e ci mettono in difficoltà nelle scelte, Angiulli è un grande motivatore nello spogliatoio e sta tornando come tutti lo conosciamo. Infermeria? Torna tra i convocati Ferri Marini, in settimana si sono fermati Peroni e Amoruso. Ancora indisponibili Varga e Isacco”.