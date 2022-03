SAN BENEDETTO – Copie oggi novanta anni uno dei più gloriosi calciatori della Sambencdettese. Per l’esattezza Dante Bendin, di origini venete ma naturalizzato sambenedettese da tantissimo tempo. Dopo un inizio con il Bologna, nel campionato 1955-56 andò al Venezia, proprio nell’anno in cui la Samb salì per la prima volta in serie B, insieme ai lagunari. Purtroppo si infortunò nelle prime gare di quel torneo e il suo posto venne preso da un altro grande portiere, il diciannovenne Luigi Bertossi.

Quasi una premonizione della sua vita e della sua carriera calcistica. A Bologna, infatti, conobbe Sandra, sambenedettese purosangue, ostetrica per anni del “Madonna del Soccorso”, molto stimata sia professionalmente che per la sua innata simpatia. Arrivò alla Samb negli anni sessanta e fu il portiere titolare per diversi anni in serie C, dopo aver militato nel Lecce dove scoprì Franco Causio e, su suo suggerimento, Alberto Eliani lo portò alla Samb quando aveva appena sedici anni. Come testimonia lui stesso in questa intervista di alcuni anni fa. CLICCA QUI

Al di là delle sue capacità calcistiche, chiunque abbia avuto la fortuna di conoscerlo personalmente sa che è una persona squisita. Ho avuto la fortuna di avere l’ombrellone vicino al suo e quindi il grande piacere di farmi raccontare tanti aneddoti della sua carriera e di tanti altri suoi compagni di squadra molto conosciuti per aver militato anche in nazionale. Pivatelli, Campana e tanti altri.

Tutta la redazione di Riviera Oggi e Piceno Oggi si unisce alla gioia della sua famiglia che ha voluto fargli una bella sorpresa con tre video che lo renderanno sicuramente molto felice. CLICCA QUI