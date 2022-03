SAN BENEDETTO DEL TRONTO – Tutto pronto in sala consiliare per il secondo Consiglio Comunale dell’anno.

Il presidente Eldo Fanini ha convocato per oggi, sabato 5 marzo, alle ore 9.30, la seduta del Consiglio Comunale di San Benedetto, con 7 punti all’ordine del giorno qui visualizzabili. Di seguito tutti gli aggiornamenti ed i punti salienti.

ORE 9.31 – Prima di procedere all’appello, un minuto di raccoglimento per le vittime della guerra in Ucraina.

ORE 9.38 – Dopo l’approvazione verbale della seduta precedente del 12/2/2022, si procede con il secondo punto all’ordine del giorno: interpellanza a iniziativa dei consiglieri Canducci e Marchegiani riguardo lo stato dell’arte dell’opera di riqualificazione del campo sportivo F.lli Ballarin.

ORE 9.41 – Il vice-sindaco Capriotti: “Abbiamo aderito al progetto ‘Rigenerazione Urbana’ e abbiamo ottenuto un finanziamento di 2,4 mln destinati allo stadio F.lli Ballarin. La fondazione Carisap, con 400mila euro, ha deciso di intervenire come atto di vicinanza e attenzione alla popolazione sambenedettese. Così sono stati divisi i fondi: 900mila per la Curva sud, 100mila per la realizzazione del giardino della memoria, 700mila per la curva nord (con servizi per il quartiere) , e 150mila per la viabilità. Al fine di mediare le istanze si era pensato ad un concorso di progettazione ma non sarà possibile a breve tempo. I lavori dovranno essere iniziati nel 2023. L’obiettivo da raggiungere è ridare alla città uno spazio funzionale utilizzabile da subito”.

ORE 9.48 – Replica del consigliere Canducci: “Innanzitutto, sembra di capire che il grosso sia stato fatto, con uno studio di fattibilità però molto vincolante. Oggi andava spiegato se condividete il pensiero della vecchia amministrazione di recuperare o riqualificare lo spazio della Curva Sud. Riqualificare quello spazio significa tenere un muro. Come intendete coinvolgere la cittadinanza? Le fonti di coinvolgimento della cittadinanza sono molteplici, anche attraverso strumenti digitali. Mille cose possiamo chiedere alla cittadinanza, affinché anche loro diano un grande contributo. Non possiamo perdere questa occasione per la città, bisogna trovare le soluzioni. Vi scongiuro affinché non venga fatto un semplice lavoretto”.

ORE 9.56 – Terzo punto all’ordine del giorno. Interpellanza dei consiglieri Canducci e Marchegiani sulla ripresa dei progetti di gemellaggio internazionale sospesi negli ultimi anni, in particolare con Steyr.

ORE 9.59 -L’assessore Lazzari risponde: “Un’amministrazione che si rispetti, attraverso gli atti può promuovere l’educazione civica. I gemellaggi sono una grande forma di conoscenza, integrazione ed apertura; è chiaro che se si rivolge alle scuole permette agli alunni una conoscenza della cultura diversa dalla loro. Le scuole oggi promuovono le possibilità per il singolo studente, il gemellaggio invece si rivolge direttamente alle scolaresche. L’amministrazione ha in mente di ripromuovere e rivitalizzare questo aspetto. Speriamo che gli eventi internazionali permettano di riprendere il gemellaggio”.

ORE 10.05 – Canducci chiosa: “Per riattivare questo percorso servono soldi, dopodiché può riattivarsi il gemellaggio con Steyr”

ORE 10.09 – Quarto punto all’ordine del giorno. Interpellanza a iniziativa del consigliere Muzi riguardo alle modifiche alla viabilità dell’area del campo sportivo “F.lli Ballarin”, in particolare relativamente all’eventuale dello spostamento sul lato ovest della corsia di percorrenza in direzione nord.

ORE 10.14 – L’assessore Gabrielli dichiara: “Fuor dubbio è il fatto che un intervento su Via Morosini tenga conto del flusso di viabilità. Fare scelte senza riferimenti oggettivi significa lasciarsi in una pentola senza sapere le conseguenze. Faremo le nostre scelte”.

ORE 10.16 – Quinto punto all’ordine del giorno. La proposta di variante dell’attuale Piano Regolatore Generale per il completamento dell’edificio sito in piazza Kolbe e del relativo nuovo schema di convenzione.