SAN BENEDETTO DEL TRONTO – Tutto pronto in sala consiliare per il secondo Consiglio Comunale dell’anno.

Il presidente Eldo Fanini ha convocato per oggi, sabato 5 marzo, alle ore 9.30, la seduta del Consiglio Comunale di San Benedetto, con 7 punti all’ordine del giorno qui visualizzabili. Di seguito tutti gli aggiornamenti ed i punti salienti.

ORE 9.31 – Prima di procedere all’appello, un minuto di raccoglimento per le vittime della guerra in Ucraina.

ORE 9.38 – Dopo l’approvazione verbale della seduta precedente del 12/2/2022, si procede con il secondo punto all’ordine del giorno: interpellanza a iniziativa dei consiglieri Canducci e Marchegiani riguardo lo stato dell’arte dell’opera di riqualificazione del campo sportivo F.lli Ballarin.

ORE 9.41 – Il vice-sindaco Capriotti: “Abbiamo aderito al progetto ‘Rigenerazione Urbana’ e abbiamo ottenuto un finanziamento di 2,4 mln destinati allo stadio F.lli Ballarin. La fondazione Carisap, con 400mila euro, ha deciso di intervenire come atto di vicinanza e attenzione alla popolazione sambenedettese. Così sono stati divisi i fondi: 900mila per la Curva sud, 100mila per la realizzazione del giardino della memoria, 700mila per la curva nord (con servizi per il quartiere) , e 150mila per la viabilità. Al fine di mediare le istanze si era pensato ad un concorso di progettazione ma non sarà possibile a breve tempo. I lavori dovranno essere iniziati nel 2023. L’obiettivo da raggiungere è ridare alla città uno spazio funzionale utilizzabile da subito”.

ORE 9.48 – Replica del consigliere Canducci: “Innanzitutto, sembra di capire che il grosso sia stato fatto, con uno studio di fattibilità però molto vincolante. Oggi andava spiegato se condividete il pensiero della vecchia amministrazione di recuperare o riqualificare lo spazio della Curva Sud. Riqualificare quello spazio significa tenere un muro. Come intendete coinvolgere la cittadinanza? Le fonti di coinvolgimento della cittadinanza sono molteplici, anche attraverso strumenti digitali. Mille cose possiamo chiedere alla cittadinanza, affinché anche loro diano un grande contributo. Non possiamo perdere questa occasione per la città, bisogna trovare le soluzioni. Vi scongiuro affinché non venga fatto un semplice lavoretto”.

ORE 9.56 – Terzo punto all’ordine del giorno. Interpellanza dei consiglieri Canducci e Marchegiani sulla ripresa dei progetti di gemellaggio internazionale sospesi negli ultimi anni, in particolare con Steyr.

ORE 9.59 -L’assessore Lazzari risponde: “Un’amministrazione che si rispetti, attraverso gli atti può promuovere l’educazione civica. I gemellaggi sono una grande forma di conoscenza, integrazione ed apertura; è chiaro che se si rivolge alle scuole permette agli alunni una conoscenza della cultura diversa dalla loro. Le scuole oggi promuovono le possibilità per il singolo studente, il gemellaggio invece si rivolge direttamente alle scolaresche. L’amministrazione ha in mente di ripromuovere e rivitalizzare questo aspetto. Speriamo che gli eventi internazionali permettano di riprendere il gemellaggio”.

ORE 10.05 – Canducci chiosa: “Per riattivare questo percorso servono soldi, dopodiché può riattivarsi il gemellaggio con Steyr”.

ORE 10.09 – Quarto punto all’ordine del giorno. Interpellanza a iniziativa del consigliere Muzi riguardo alle modifiche alla viabilità dell’area del campo sportivo “F.lli Ballarin”, in particolare relativamente all’eventuale dello spostamento sul lato ovest della corsia di percorrenza in direzione nord.

ORE 10.14 – L’assessore Gabrielli dichiara: “Fuor dubbio è il fatto che un intervento su Via Morosini tenga conto del flusso di viabilità. Fare scelte senza riferimenti oggettivi significa lasciarsi in una pentola senza sapere le conseguenze. Faremo le nostre scelte”.

ORE 10.16 – Quinto punto all’ordine del giorno. La proposta di variante dell’attuale Piano Regolatore Generale per il completamento dell’edificio sito in piazza Kolbe e del relativo nuovo schema di convenzione. L’assessore Gabrielli: “Ritengo che, alla luce del dettato della delibera, l’interesse pubblico è stato confermato e garantito, per cui mi auguro che possa essere recepito da tutti i consiglieri. Credo che sia fondamentale concretizzare questa delibera”.

ORE 10.33 – Si apre la discussione sugli emenadamenti del sindaco Spazzafumo.

La consigliera Marchegiani: “In merito al primo emendamento, nodo centrale della delibera, ciò che è stato detto rende coerente la disamina che l’assessore aveva fatto in ordine alla delibera portata in commissione. Restano i problemi su due osservazioni: 20mila euro venivano attribuiti per la cessione di 39 metri q. . Questa cessione consente a Fiorilli di raggiungere lo standard per il cambio di destinazione. Questo valore è inadeguato. Do atto che l’emendamento è coerente con quanto spiegato dall’assessore, ma ritengo anche che dobbiamo spiegare a che titolo il Comune, nel rapporto con il privato, prenda 20mila euro. Se non sono un incentivo lo dobbiamo giustificare. Non è stato fatto quello che andava fatto prima. Non esprimo un parere favorevole su questo emendamento, poiché costituisce un danno erariale. Capisco l’utilità di Fiorilli, ma non credo che 20mila euro facciano la differenza per loro, per il Comune sì. Invece di prendere 20mila euro, il Comune poteva chiedere la riqualificazione del parco di piazza Kolbe ridando così un’opera alla città”.

ORE 10.45 – Il consigliere di maggioranza De Vecchis replica a Marchegiani: “Accettiamo gli appunti della consigliera Marchegiani relativamente all’urgenza. Ci troviamo di fronte ad una storia. Si è cercato, oltre di correggere il refuso, di andare verso una forma più indicativa della situazione reale. Capiamo bene la situazione del Comune prima di questa proposta e quella che sarebbe successivamente. Ritengo che ad una visione sostanziale della cosa, i benefici pubblici sono enormi.

ORE 10.56 – Il sindaco Spazzafumo: “Questo è un risultato importante. Prendiamo possesso di qualcosa che è sempre stato nel limbo. Dopo 11 anni mettiamo fine allo scempio relativo alla statale 16. Stiamo lavorando anche su altre situazioni: la nostra volontà è quella di chiudere i contenziosi aperti da anni. Ringrazio tutta la maggioranza, che insieme è riuscita a tirar fuori un risultato positivo”.

ORE 11.00 – Si procede alla votazione del primo e del secondo emendamento.

ORE 11.01 – Con 16 voti favorevoli e 8 contrari, il primo emendamento viene approvato dal Consiglio Comunale.

ORE 11.02 – Con 16 voti favorevoli e 8 contrari, il secondo emendamento viene approvato dal Consiglio Comunale.

ORE 11.05 – Il consigliere Traini di minoranza attacca: “Si cerca di mettere fine ad una questione sotto l’occhio di tutti. Leggendo gli atti emergono delle incongruenze che in sede di commissione non sono state chiarite. Con il primo emendamento presentato oggi si cerca di risolvere un refuso che non c’era. Il discorso che faceva la Marchegiani è da valutare seriamente. Andava fornito un riferimento economico più attendibile. Su un argomento come questo serviva una valutazione più approfondita. Mi chiedo quale sia questa maggiore valorizzazione”.

ORE 11.13 – Interviene la consigliera Barlocci: “In merito alla vicenda, mi concentrerei sulle condizioni di lavoro degli uffici. Tutti conosciamo il vecchio palazzo municipale. L’amministrazione precedente aveva proposto un trasferimento all’ex scuola Curzi, ma in 5 anni la vecchia amministrazione quella palazzina l’ha venduta, non risolvendo la dimora dei vigili urbani. L’importo percepito dal Comune, ovvero 400mila, dovevano essere riservati al restyling di Piazza Montebello, rimasta invece così c0m’era. Abbiamo pensato ad una soluzione di rispetto verso questi lavoratori e questo quartiere. Il corpo dei vigili urbani meritano una sede idonea. Chi contesta questa delibera avrebbe fatto meglio a trovare una giusta collocazione”.

ORE 11.20 – Il consigliere Pasqualino Piunti risponde: “Il ruolo del Comune è quello di determinare un beneficio pubblico. Il cambio di destinazione ad appartamenti che benefici pubblici dà?”

ORE 11.32 – Canducci annota: “Nessuno meglio di me vuole questa delibera, avendo seguito la vicenda del 2011, mentre l’attuale assessore Gabrielli nel 2014 votò contro. Il problema persiste sul fatto delle modalità di redazione della delibera. Come è stata valutata la cessione di questi 39 metri q. Non siamo contrari alla variante, anzi. Siamo contrari perché i 39 metri q. sono stati valutati a 300 euro, mentre per i parcheggi a 500”.

ORE 11.40 – La consigliera Marchegiani replica: “Tengo a precisare che l’interesse del Comune a realizzare l’opera è evidente. Ho votato a sfavore solo per le modalità. Questa amministrazione si accolla un passato che va chiarito, per comprendere ciò che è consentito fare”.

ORE 11.53 – Il consigliere Bagalini aggiunge: “Una problematica da anni. Finalmente si intravede una luce, con una strada chiamata compromesso. Ho visitato l’immobile dei vigili urbani, e ritengo sia imbarazzante. Una nuova sede porterebbe anche ad un miglioramento di efficienza di chi ci lavora”.

ORE 12.07 – Prende la parola l’assessore Gabrielli: “L’interesse pubblico è chiaro ed evidente a tutti. L’interesse di un’amministrazione deve essere concreto. Sicuramente accetto l’invito dell’avvocato Marchegiani, e assicuro una disponibilità massima. In questa circostanza, faccio fatica a cogliere il danno erariale. Ritengo che ci sia un forte beneficio pubblico”.

ORE 12.16 – Si passa alle dichiarazioni di voto.

Il consigliere Fabrizio Capriotti di maggioranza: “Oggi si vota se ridare dignità ad edificio e quartiere oppure se lasciarlo così per altro tempo”. Canducci: “Confermo il mio voto contrario per le stesse motivazioni citate dalla consigliera Marchegiani”. Simone De Vecchis di maggioranza: “Prendo atto che un’altra parte della minoranza ha espresso meno convinzione, con motivazioni non chiare. Credo che questo sia il primo atto importante che votiamo; Rivoluzione Civica è favorevole e convinta”. Il consigliere di minoranza Traini: “Non abbiamo capito come verranno introitati i 20mila euro; tutti abbiamo detto che questa sede dei vigili urbani deve essere realizzate, ma bisogna anche evidenziare le perplessità senza adeguata risposta. Il voto di Fratelli d’Italia sarà di astensione”. Il consigliere Marinangeli: “Penso che la prima cosa che venga alla ribalta sia la collocazione dei nostri vigili; considerando le varie situazioni penso che sia necessario”. L’ex Sindaco Piunti: “Abbiamo fatto presente che qui si passa da uffici ad appartamenti. Il valore è congruo? C’è una valutazione?”.

ORE 12.33 – Votazione della delibera emendata: 16 favorevoli, 6 astenuti, 2 contrari. Il consiglio approva.

ORE 12.35 – Immediata eseguibilità: 16 favorevoli, 2 contrari, 6 astenuti.

ORE 12.36 – Si procede al sesto punto all’ordine del giorno: la modifica del regolamento dei “Servizi educativi 0-3 comunali”. Con l’atto, tra le altre cose, si adegua il regolamento agli interventi normativi nel frattempo succedutisi, si snelliscono le procedure amministrative connesse al funzionamento dei servizi, si istituisce un servizio che si affianca al Nido d’infanzia e alla sezione “Primavera” con la particolare caratteristica di avere la compresenza del genitore o familiare di riferimento.

L’assessore Sanguigni: “C’è stato un lavoro corale che come amministrazione vorremmo rendere ancora più fruttuoso. Siamo numericamente sotto gli standard nazionali (14% rispetto al 33% della normativa europea). Vogliamo dematerializzare la documentazione delle famiglie; ci tengo ad esprimere un grazie a tutti i componenti della commissione. Aggiungeremo altri 20 posti comunali per gli asili nido”.

ORE 12.41 – Risponde la consigliera Carboni: “Questo regolamento vede modifiche che sono frutto di ciò che è accaduto negli ultimi 5 anni. Da un lato è un adattamento alle normative vigenti, dall’altro vengono integrati di due articoli citati dall’assessore”.

ORE 12.45 – Barlocci aggiunge: “Gli asili nido sono sempre stati dei fiori all’occhiello; è importante dedicarsi a questo specifico indirizzo”.

ORE 12.47 – La consigliera Bottiglieri: “Abbiamo cercato di risolvere le criticità, soprattutto relativa alla flessibilità degli orari. Le istituzioni si devono dare da fare. Il mio voto è favorevole”.

ORE 12.49 – Il consigliere Traini: “Le modifiche sono plausibili e accettabili. Accettiamo questa proposta”.

ORE 12.52 – Si procede alla votazione: 24 voti favorevoli, il Consiglio approva.

ORE 12.53 – Immediata eseguibilità: 24 voti favorevoli, il Consiglio approva.

ORE 12.53 – Settimo ed ultimo punto all’ordine del giorno. La mozione a iniziativa del consigliere De Vecchis e altri in cui si chiede al Consiglio comunale di condannare l’invasione dell’Ucraina da parte della Russia, di sollecitare il Governo italiano e l’Unione Europea a impegnarsi con ogni mezzo per contrastare l’aggressione in corso e a premere per il ritorno alla diplomazia. Con il documento si chiede al Sindaco e alla Giunta comunale di attivare ogni strumento disponibile per aiutare i profughi ucraini, anche in collaborazione con altre associazioni del territorio, nazionali e internazionali. Così Simone De Vecchis: “L’impegno che ci dobbiamo mettere è quello di attivarci. So che ci siamo già messi in moto, e sono contento di questo. Putin è un dittatore e un guerrafondaio”.

ORE 13.02 – Canducci aggiunge: “Chiediamo al Comune un impegno più attivo e diretto”.

ORE 13.04 – Votazione sull’emendamento della consigliera Bottiglieri: 23 favorevoli, emendamento approvato.

ORE 13.07 – Votazione sull’emendamento dei consiglieri Marchegiani e Canducci: 23 favorevoli, emendamento approvato.

ORE 13.08 – Discussione sulla mozione. La consigliera Merli: “Dobbiamo far parte di una grande e corale collaborazione a sostegno dell’Ucraina”. Barlocci: “In quest’assise abbiamo esposto la bandiera dell’Ucraina. Vorrei evidenziare che nel mondo ci sono più di 20 guerre attive: il nostro pensiero deve rimanere vivo nei confronti di tutti i popoli, anche quelli più distanti. Dobbiamo ripudiare fortemente la guerra, coinvolgendo soprattutto le giovani generazioni a scongiurare qualsiasi tipo di conflitto”. Pasqualino Piunti: “Credo che il minuto di silenzio iniziale parli per tutti”. Giorgio De Vecchis: “L’augurio è che non ci si limiti ad una ferma condanna”. Marinangeli: “Nel 2022 il buonsenso e l’umanità della civiltà dovrebbe essere più buona e comprensiva, considerando tutto ciò che porta la guerra. Vederla qui vicino ci fa pensare che, invece di progredire, l’essere umano spesso fa passi indietro”. L’assessore Sanguigni conclude: “Al di là delle polemiche, tutti ci siamo mossi fin da subito. In queste occasioni non sembra mai abbastanza, c’è bisogno di coordinamento. Dobbiamo anche aspettare le direttive dall’alto. La battaglia vera sarà quella della solidarietà”.

ORE 13.22 – Al voto la mozione emendata: 23 favorevoli, il Consiglio approva. La mozione è emendata.

ORE 13.27 – Il presidente Eldo Fanini dichiara concluso il Consiglio Comunale.