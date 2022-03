SAN BENEDETTO DEL TRONTO – Giorno di avvicinamento al match del Riviera tra Porto d’Ascoli e Montegiorgio, tra due squadre che stanno vivendo momenti diametralmente opposti.

Col diesse dei rossoblu, Zeno Cesetti, abbiamo fatto il punto sui prossimi avversari dei ragazzi di Ciampelli, parlando di classifica, calciomercato e dell’ex di turno, Stefano Spagna.

Fino a poche settimane fa, la salvezza sembrava l’unico obiettivo. Dall’inizio del 2022, invece, siete una delle squadre che ha raccolto più punti, oltre ad aver rallentato tutte le big (Recanatese, Fiuggi, Trastevere e Pineto). Come si spiega questo inversione del trend?

“Questo campionato è difficilissimo e stranissimo, infatti nonostante i buoni risultati che lei stesso citava, siamo ancora in zona play out. Se la regular season finisse oggi dovremmo scontrarci con la terzultima. Questo la dice lunga sulla competitività del Girone F. Ultimamente stiamo facendo bene, abbiamo trovato una quadratura diversa anche grazie al mercato. Il nostro obiettivo però resta sempre la salvezza”.

In effetti dalla zona play off a quella play out sono tutte nel giro di 5-6 punti. Visto che ha parlato di obiettivo salvezza, secondo lei qual è la quota minima per restare nella categoria?

“Io spero 44 punti. Quest’anno sembra che la quota sia più alta. Nonostante il nostro girone d’andata non fosse stato dei migliori, abbiamo comunque girato a 20 punti, che non è poco. Purtroppo quest’anno è molto complicato”.

Parlando della gara di domenica, il Porto d’Ascoli è reduce da 3 sconfitte consecutive. Che partita si aspetta?

“Il Porto d’Ascoli è stata la rivelazione del campionato e, a mio avviso, continua ad esserlo tutt’ora. Il fatto che abbia perso le ultime partite, non dev’essere assolutamente un motivo per abbassare la concentrazione, anche perchè vedendo le immagini, non si sono affatto dimostrati inferiori a nessuno. Contro la Sambenedettese avevano molte assenze, eppure se la sono giocata a viso aperto. Il percorso del Porto d’Ascoli, non può essere intaccato dagli ultimi passi falsi. Ci aspetta una partita tosta”.

Domenica ci sarà un grande ex in maglia orange, Stefano Spagna, con voi fino al mercato invernale. Come mai avete deciso di cederlo?

“Stefano per noi è stato un giocatore positivissimo, ha segnato 3 gol con la nostra maglia, nonostante un infortunio che lo ha relegato ai box per un po’ di tempo. Poi è accaduto che, col cambio di modulo, abbiamo dovuto fare delle scelte. Ci serviva un giocatore con le caratteristiche da punta centrale pura, cosa che nè lui nè Zerbo hanno nelle proprie corde. Abbiamo deciso di tenere Perpepaj, che è più un centravanti di ruolo. Se avessimo tenuto anche Stefano, avremmo avuto 5 giocatori Over potenzialmente titolari nella stessa zona del campo, cosa che a lungo andare poteva creare problematiche a livello di gestione dello spogliatoio. Col Porto d’Ascoli sta facendo molto bene ed è un profilo che terremo d’occhio sicuramente per il prossimo anno”.