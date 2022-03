SAN BENEDETTO DEL TRONTO – Ultima seduta settimanale dei rossoblù al Samba Village prima della rifinitura in vista della gara di domenica contro il Fano. Dopo la sessione è stato intervistato il capitano Federico Angiulli. Di seguito le sue dichiarazioni.

Angiulli: “Sono felice di essere tornato ad allenarmi con i miei compagni e riassaporare il campo. Lunedì è arrivato il via libera da parte del dottor Zozzi per tornare a giocare ma fin da prima ero tornato in campo e appena ho sentito che il piede stava bene non ho esitato. Andremo a Fano e cercare di fare il massimo. A centrocampo c’è molta concorrenza e questo può solo alzare il livello in allenamento e del gioco, posso giocare più arretrato e anche da mezz’ala, dove ci sarà bisogno mi metterò a disposizione”.