FERMO – Di seguito una nota stampa, giunta in redazione il 4 marzo, dal Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Fermo.

Vigili del Fuoco impegnati questa mattina in località Salvano per l’incendio sviluppatosi in una palazzina dove operano uffici ed un’attività commerciale.

Le fiamme si sono sviluppate da un quadro elettrico e si sono propagate alla controsoffittatura. Con l’ausilio di estintori e getti d’acqua la situazione in breve è stata riportata alla normalità senza danni alla stabilità dell’edificio. Sei le unità impegnate con due mezzi.