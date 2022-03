SAN BENEDETTO DEL TRONTO – Dopo la vittoria contro il Nereto, i rossoblu di Alfonsi e Visi sfideranno l’Alma Juventus Fano domenica 6 febbraio alle ore 14:30 presso lo Stadio “Raffaele Mancini” di Fano.

Lo scorso anno i granata hanno partecipato al campionato di Serie C e si sono posizionati a 33 punti al diciottesimo posto, in zona play-out dove hanno perso contro l’Imolese e retrocedendo, di fatto, in Serie D.

Nel campionato in corso la formazione di Catalano è posizionata al quattordicesimo posto a 26 punti. Dalla ripresa del torneo la squadra ha ottenuto 8 punti ottenendo due pareggi con Vastese e Porto d’Ascoli e due vittorie con Castelfidardo e Castelnuovo Vomano (giocata lo scorso mercoledì).

Inoltre la società nella stagione in corso ha esonerato due allenatori: Gioffrè e Cappellacci.

I risultati ottenuti fino ad oggi sono i seguenti: 7 vittorie, 5 pareggi e 10 sconfitte.

Sono 24 i gol segnati e 25 quelli subiti e con queste statistiche il Fano è la settima squadra ad aver incassato più gol ed è il quarto peggior attacco del girone. Nel gruppo squadra è presente un ex Samb, Lorenzo Trillò.

Giocatori da tenere d’occhio: Francesco Casolla, esterno d’attacco, che negli ultimi anni ha giocato delle buone stagioni: al Dro segnando 13 gol in 31 presenze e due stagioni al Bra segnando 33 gol in 54 presenze. In questo campionato col maglia granata vanta 10 gol segnati.

Loris Tortori, attaccante, che ha partecipato a molti campionati di Serie C, i migliori a livello realizzativo risalgono al 2009-2010 alla Paganese (9 gol) e al 2013-2014 al Melfi (9 gol). Nella stagione in corso ha realizzato 6 gol con la maglia del Fano.