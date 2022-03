TERAMO – Di seguito una nota stampa, giunta in redazione il 3 marzo, dal Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Teramo.

Stasera, alla 17.30, i vigili del fuoco del Comando di Teramo sono interventi per un incendio avvenuto in una palazzina in Via Tevere a Teramo. Sul posto sono stati inviati un’autopompa, un mezzo fuoristrada con modulo antincendio e l’autoscala.

L’incendio ha interessato un appartamento posto al terzo piano di un condomino. Le fiamme si sono sviluppate nel locale cucina e hanno danneggiato l’impianto elettrico del locale. Inoltre il denso fumo che si è sprigionato ha annerito le pareti e il solaio. I vigili del fuoco hanno spento l’incendio in poco tempo utilizzando il naspo ad acqua in dotazione al modulo antincendio del fuoristrada.

L’appartamento è stato reso temporaneamente impraticabile a causa dei danni provocati dall’incendio che hanno comportato la disattivazione delle utenze dell’energia elettrica e del gas. Fortunatamente l’anziana che vive nell’appartamento al momento dell’incendio si trovava fuori casa.