Il centro commerciale, in occasione della giornata della donna, sostiene la Cooperativa Sociale On The Road che opera dal 1994 per tutelare i diritti umani e civili di donne, uomini e bambini attraverso un approccio basato sulla centralità della persona e l’inclusione sociale.

La mission della’associazione è offrire proposte inclusive e performanti alle persone vulnerabili e in situazione di marginalità sociale, con particolare riferimento alle persone vittime di tratta degli esseri umani, alle donne vittime di violenza, ai migranti in difficoltà, alle persone rifugiate e richiedenti asilo e offrire al contempo servizi alle comunità locali, agli enti pubblici, alle organizzazioni sociali su problematiche correlate e consequenziali.

La forza, la tenacia, la resilienza dell’universo femminile saranno i temi su cui la Cooperativa Sociale “ON THE ROAD” ed il Centro Commerciale Portogrande punteranno i riflettori in occasione della giornata della donna. Lontani dai soliti stereotipi, si intende sottolineare la centralità del mondo femminile, da sempre motore della nostra società.