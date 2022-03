CUPRA MARITTIMA – La nuova programmazione del cinema Margherita di Cupra Marittima, a partire da giovedì 3 marzo, prevede la proiezione di “L’ombra del giorno“, l’ultimo film del regista ascolano Giuseppe Piccioni, girato ad Ascoli Piceno durante il lock down di un anno fa e che nello scorso weekend è stato il quinto film più visto. La storia si svolge negli anni dell’Italia fascista e delle leggi razziali, dove tra Luciano e Anna nasce l’amore. Il titolo stesso mette in evidenza una dicotomia implicita nella storia in cui emergono tutte le fratture, le scissioni, i contrasti, le contraddizioni e le dualità dell’animo umano.

Su richiesta del pubblico proseguono, inoltre, le proiezioni del film “Ennio” di Giuseppe Tornatore, il film documentario che racconta lati sconosciuti del maestro Ennio Morricone, due volte premio Oscar e autore di 500 colonne sonore.

Per i più piccoli, invece, è in programma “Lizzy e Red – Amici per sempre” di Jan Bubenicek, la storia di un’ amicizia tra una topolina e una volpe in una colorata animazione in stop motion; una favola animata adatta ad un pubblico di bambini, in cui si insegna loro, attraverso l’antropomorfismo, l’importanza dell’amicizia e di assumersi le proprie responsabilità senza avere paura.

La rassegna di “Cinema d’Essai” di lunedì e martedì prossimo sarà dedicata alla festa della donna con il film “Piccolo corpo” di Laura Samani, le cui proiezioni sono in collaborazione con l’amministrazione comunale di Cupra Marittima. Premiato dalla Critica, dal sindacato dei giornalisti e acclamato a Cannes 73 e al Trento Film Festival, il film narra la vicenda della giovane Agata che perde sua figlia alla nascita. La sua anima è condannata al Limbo, senza nome e senza pace, ma una voce la sprona a mettersi in viaggio alla ricerca di un miracolo.

La programmazione dal 3 all’8 marzo: