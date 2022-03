SAN BENEDETTO DEL TRONTO – Si è conclusa martedì 1 marzo la diciassettesima giornata di Serie D Girone E di calcio a 5.

Tre punti importanti per San Benedetto City che vince lo scontro diretto per i play-off, in casa presso la Palestra “S. D’Angelo”, 9-6 contro Sporting Grottammare. Per i rossoblu a segno: Castelli doppietta, Bastianelli tripletta e De Carolis poker. Per la formazione di Lini marcano: Voltattorni, le doppiette di Deogratis e Taffora e un autogol della difesa avversaria. Ora entrambe le squadre si trovano a 21 punti in classifica ma la formazione di Michetti ha l’accesso alla zona play-off

Ko in trasferta per Sordapicena che viene sconfitta presso la Palestra Comunale di Monsampolo dal Futsal L.C. per 13-4. Per la formazione di Merlini a segno: Santori Andrea, Giosia e Ciabarra doppietta.