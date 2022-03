FERMO – Di seguito due note stampa, giunte in redazione il 2 e 3 marzo, dal Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Fermo.

Un’autopompa ed una campagnola del Comando di Fermo sono intervenute sulla Sp 35, in contrada Monti, per mettere in sicurezza un autocarro che in fase di manovra è finito fuoristrada tranciando un palo dell’illuminazione. Cinque i pompieri all’opera. Sul posto anche carabinieri e personale del 118.

I pompieri di Fermo sono intervenuti in frazione Corva, allertati per le fiamme che si erano sprigionate all’interno di un appartamento. La zona interessata era quella della cucina ed i residenti erano già usciti all’esterno. Dopo lo spegnimento si è provveduto allo smassamento dei materiali bruciati ed alla messa in sicurezza delle utenze già precauzionalmente staccate. Nessun danno alla stabilità del fabbricato. Sul posto un’autopompa, un’autoscala ed una campagnola idrica. Sette i pompieri impegnati nell’intervento.