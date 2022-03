GROTTAMMARE – Stef Burns famoso chitarrista statunitense di Vasco Rossi si esibirà in concerto con Peppino D’Agostino (noto chitarrista) il 9 marzo al Teatro Delle Energie di Grottammare.

Sara’ un vero e proprio tributo alle chitarre, dove la bravura ed il soul dei due artisti si fonderanno tra il suono della Gibson di Stef e la Godin di Peppino.

Il chitarrista di Vasco ha già suonato sulla costa adriatica, con musicisti professionisti della nostra provincia, il batterista dei Vizi e Virtù Marco Ciabattoni, il bassista dei Vizi Fabrizio Panichi, il chitarrista della cover Deep Purple ed Iron Maine Fabrizio Sgattoni, le voci di Roberto Cenci, cover Iron Maine, e Franco Sgattoni cantante delle cover Led Zeppelin, Deep Purple e la band Battle Ram.

Dando vita ad un medley di brani rock più incisivi del passato, tipo Jimi Hendrix, Van Halen, Alice Cooper.

Breve storia:

Stef Burns, nato a Oakland, California il 26 Giugno 1959.

La sua carriera è costellata di collaborazioni con artisti di caratura mondiale, come Sheila E. famosa per essere stata la percussionista di Prince, Berlin autori della colonna sonora del film Top Gun, col brano “Take My Breath Away, Michael Bolton, Ross Valory, bassista dei Journey, Y&T e Alice Cooper. Nel 1989 Stef, forma la “Stef Burns Group”.

Su raccomandazione di Joe Satriani, all’inizio del 1991, ricevette una chiamata da Alice Cooper, che stava cercando un chitarrista. Stef suonò in Hey Stoopid (1991) e The Last Temptation (1994) e apparirono con un piccolo cameo nel film di successo Wayne’s World Fusi di testa.

Vasco Rossi, dopo aver ascoltato il brano Hey Stoopid ed averlo visto suonare dal vivo, (soprattutto Guido Elmi) rimase impressionato dal suo sound e lo contattò per una sessione di registrazione nel 1993 e dal 1995 ad oggi, è il chitarrista di Vasco Rossi.

Nel 1998, pubblica il suo primo album solista Swamp Tea.

Dal 2000, suona inoltre con la band Huey Lewis & The News.

Nel 2004, Stef è stato invitato a suonare al G3 con Joe Satriani, Steve Vai e Robert Fripp.

Nel 2005. insieme al chitarrista acustico Peppino D’Agostino, pubblica Bayshore Road.

Del 2008 è invece il disco, World, Universe, Infinity che contiene una cover di “Little Wing” di Jimi

Hendrix

Nel 2012, fonda la Stef Burns League affiancato da Fabio Valdemarin (tastiere), Juan Van

Emmerloot (batteria) e Roberto Tiranti (voce e al basso) ora sostituito dalla bassista Paola Zadra nei live.

Nel 2014, esce Il nuovo disco “Roots & Wings”.

Nel frattempo, collabora con diversi artisti e nel 2016, forma i BGH – BURNS, GOLINELLI, HUNT, con i colleghi Claudio “Il Gallo” Golinelli bassista di Vasco Rossi e Will Hunt batterista degli Evanescence. Stef, usa chitarre Fender, Gibson e amplificazione Marshall.

Apriranno il concerto gli studenti della scuola di Musica della Lizard sedi del Piceno, a seguire la nota Cover band locale di Vasco I Vizi e Virtù.

Organizzatori dell’evento la New Shady Events e l’accademia musicale Lizard sedi del Piceno, Bono Caffe’, in collaborazione con il comune di Grottammare.

Per prenotazioni circuito viva tickets o telefono: 348/7189831.