GROTTAMMARE – Generosità e vicinanza.

L’Amministrazione comunale di Grottammare e la Consulta per la fratellanza tra i popoli invitano la cittadinanza a partecipare alla fiaccolata di solidarietà con il popolo ucraino “Una luce per la pace”, che si svolgerà domenica prossima, 6 marzo, con un presidio in piazza Fazzini, a partire dalle ore 18.

“Quanto sta accadendo in queste ore in Ucraina – dichiarano gli organizzatori -, oltre che destare grande apprensione e angoscia nella comunità internazionale, ci colpisce profondamente come donne e uomini. Vi è l’urgenza di far prevalere lo strumento del dialogo. Ognuno come può. Auspichiamo che la nostra comunità sia una piccola ma fervida luce in questo momento così buio della nostra storia”.

Prosegue intanto presso la sede dell’associazione culturale I Care, in via Valtesino 295 (vicino alla Farmacia Della Regina), la raccolta di beni di prima necessità: alimenti a lunga conservazione, vestiario invernale, farmaci, privilegiando i prodotti per bambini. La consegna può essere effettuata tutti i pomeriggi, dalle ore 16 alle ore 19, e anche il sabato mattina dalle ore 9 alle ore 12.

L’iniziativa è organizzata in collaborazione con la comunità ucraina residente a Grottammare.