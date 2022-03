A14, il giorno dopo ancora sdegno e rabbia. Ma bisogna passare dalle parole ai fatti

Lo stop ai cantieri nei fine settimana e la riduzione del pedaggio non fanno diminuire i disagi e, purtroppo, gli incidenti. Servono misure efficaci ed immediate. Non solo per la viabilità in autostrada ma anche per le altre infrastrutture del territorio

di Leonardo Delle Noci