SAN BENEDETTO DEL TRONTO – La società ha comunicato di aver preso parte ad un’opera benefica a sostegno delle famiglie del territorio in difficoltà. Di seguito la nota del club.

“L’A.S. Sambenedettese è lieta di dare il via a un’asta di beneficenza il cui ricavato verrà devoluto a Ora et Labora di San Benedetto del Tronto, associazione che da anni offre sostegno alle famiglie in difficoltà del nostro territorio. Tre saranno gli articoli che andranno all’asta sulla nostra pagina facebook: un paio di scarpe Hogan (valore 300 euro, modello e numero a scelta), che erano state donate alla società rossoblù da Negozi Colli dell’ex bomber rossoblù, Alfredo Caposciutti. Poi una maglia da gioco special edition, dedicata alla Festa della Madonna della Marina, e un pallone Nike ufficiale della stagione 2021-22 autografato da tutti i giocatori della Samb.

Come funziona l’asta:

Basterà aprire una delle tre immagini sottostanti e scrivere nel commento la propria offerta, l’asta verrà chiusa lunedì 7 marzo alle ore 18 (le offerte che arriveranno dalle 18.01 in poi non verranno prese in considerazione). Colui che si aggiudicherà l’asta verrà poi contattato dal nostro ufficio marketing e comunicazione per la consegna dell’articolo”.